Электрички до Гусь-Хрустального удалось сохранить

С Нового года билеты на электричках по маршруту «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тумская» подорожают, но направление сохранят. Перевозчик готов был отказаться от него из-за роста расходов по обслуживанию пригородных поездов. Но региональные власти удержали компанию обещанием увеличить бюджетную поддержку. Если в этом году область предоставила около 10 миллионов рублей, то в следующем потребуется почти втрое больше — свыше 28 миллионов рублей.

Компенсация необходима, потому что экономически обоснованный тариф и тариф для населения существенно различаются. Так, рыночная ставка утверждена специалистами департамента цен и тарифов на уровне 13,5 рубля за километр, а билет для населения рассчитают исходя из суммы 3 рубля за километр. Льготный тариф увеличился на 3,7%, а экономически обоснованный — в два раза.

Центральная пригородная пассажирская компания обслуживает на территории Владимирской области два маршрута: «Владимир — Тумская» и «Владимир — Москва». Первый нуждается в компенсации, а второй — нет. По расчетам экспертов, московское направление не такое убыточное, поэтому на этот маршрут утвержден единый тариф — 3 рубля, на 10 копеек выше нынешнего.

В следующем году из регионального бюджета выделят 153 миллиона рублей на поддержку перевозчиков на пригородных поездах. На маршрутах, которые обслуживает Северная пригородная компания, рассчитан тариф для населения в размере 3,1 рубля за километр, а экономически обоснованный — в 2,5 раза выше. Перевозчику тоже предоставят компенсацию.

А вот с третьей организацией — Волго-Вятской пригородной компанией — вопрос еще открыт. Заседание в департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области перенесли на неопределенный срок.