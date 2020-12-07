Эксперты озвучили результаты анализа почвы в месте крушения поезда с мазутом

Специалисты экологической лаборатории ГЖД получили первые результаты анализов грунта в районе схода грузового поезда в Камешковском районе. Согласно исследованию на месте разлива мазута содержание нефтепродуктов в почве составляет около 1100 мг/кг при норме 250 мг/кг для данной местности. То есть норма превышена более чем в 4 раза.

— Превышения фоновых показателей содержания нефтепродуктов в почве за пределами ограждающей дамбы не выявлено, — уточняет пресс-служба Горьковской железной дороги.

На месте крушения поезда содержание нефтепродуктов превышено в несколько раз.

Работы по вырезке загрязненного грунта и восстановлению естественного состояния почвы продолжаются. Экологический мониторинг и контрольные лабораторные будут проходить до полного восстановления территории.

ЧП возле станции Новки-1 произошло днем 16 ноября. Сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в состав которого входили 64 цистерны с мазутом. В результате аварии погиб 51-летний железнодорожник. Движение поездов было приостановлено. Площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составила 12,5 тысячи кв. метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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