Эксперт рассказала о вариантах летнего отдыха на 2021 год

Жители Владимирской области начали активно интересоваться вариантами летнего отдыха. Об этом говорят поисковые запросы и свидетельствует растущее число обращений в турагентства. Запросы от потенциальных клиентов поступают разные, сообщают участники рынка: кто-то рискнул задуматься о поездке за границу, кто-то, помня о ситуации в этом году, рассматривает путешествие по России и, в частности, на Черноморское побережье. Туры на лето можно заказывать уже после январских праздников, поясняет директор одного из турагентств Владимира Юлия Косинец. Эксперт поделилась перспективами отпуска-2021 с «Призывом».

Ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться

Одна из причин подъема интереса именно к летним путешествиям — надежда на то, что за полгода ситуация с коронавирусом в мире, наконец, стабилизируется. Об этом говорят и специалисты. Вирусолог Виктор Зуев в интервью «Парламентской газете» рассказал, что значительного улучшения стоит ждать уже в июле. Во-первых, вирусы боятся тепла, во-вторых, начинается вакцинация, в-третьих, многие уже переболеют. «Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — подчеркнул Виктор Зуев.

Условия стали более гибкими

Еще одна немаловажная причина — очень гибкие условия, на которые сейчас идут туроператоры. Многие выставляют минимальную предоплату – всего 999 рублей. Остальная часть тоже выплачивается по графику, не сразу.

При раннем бронировании туров действуют обычные страховки от невыездов. Однако она не покроет всего направления, предупреждают в агентстве. Поэтому совет такой – бронировать туры исключительно на открытые направления. Например, если Италия закрыта – её не стоит выбирать сейчас, а вот в Турцию – добро пожаловать. Кто-то смотрит и более экзотические открытые направления.

— Сейчас можно присмотреть тур по хорошей цене и повесить бронь. Это будет выгодно, — уверена Юлия Косинец. — Сейчас многие интересуются Кубой и Занзибаром, и, рассматривая эти два направления, наш владимирский турист выбирает Кубу, потому что там «всё включено». И отдых в целом получается дешевле.

Эксперты рынка уверены, что, начиная с января-февраля, ряд стран начнет анонсировать свое открытие. И первый на очереди – Таиланд. Сейчас там уже готовы принимать туристов, но только «бывалых» — тех, кто привык зимовать по 3-4 месяца. Это меры безопасности.

— То есть, прилетев, ты сидишь неделю на карантине в своей гостинице. Ждешь результатов теста на ковид. Потом через неделю ты можешь по ней перемещаться и только потом выходишь в город. То есть это не отдых пакетного классического тура, который на 10 дней запланирован, — поясняет Юлия Косинец.

Судьба переброшенных туров

Многие владимирцы, не испугавшись пандемии, всё-таки отдохнули этим летом и осенью по путевкам в Турции и Краснодарском крае. Но, по словам директора турагентства, половина её клиентов всё-таки решила перенести бронь на лето 2021 года. В деньгах практически никто ничего не потерял, уверяет Юлия Косинец. Сумма была фиксирована в евро.

— У кого-то мы практически полностью переносили бронь, и она была полностью людьми оплачена, и никто из клиентов ни рубля не потерял. Были заявки с предоплатой наполовину. Мы их переносим на 2021 год, но доплату они делают уже по новому курсу. А он значительно вырос по сравнению, например, с январем 2020 года. Сейчас их про оплату никто не спрашивает, они будут вносить оставшиеся деньги весной-летом. Возможно, им повезет, и курс всё-таки начнет падать, — говорит Юлия.

Меры безопасности и отдых в России

Меры безопасности сохранятся. В первую очередь это соблюдение масочного режима, начиная от трансфера, аэропорта, перелета и до самого отеля. На месте бесконтактным методом будут измерять температуру. Такие меры, скорее всего, продлятся до конца следующего года. Многое будет зависеть от заявленной вакцинации против ковида, говорят агенты.

Пока Ростуризм не оповещает операторов и турфирмы о каких-то новых требованиях или ужесточении режима вылетов. Оптимистических прогнозов по загранице тоже не дает. А вот с внутренним туризмом ситуация стала только лучше. До этого года в этом направлении ничего не делалось вообще, говорят агенты. Теперь клиентам есть что предложить в пределах Российской Федерации. Так на Новый год, сообщает «Лента», почти на 100% были забронированы все отели Калининграда. Россияне хотят встречать праздник с европейским антуражем.

— У меня не было таких клиентов, кто остался недоволен сервисом в российских отелях. Летом много семей, включая бабушек и дедушек, мы отправляли в Крым, всем очень понравилось. Многое ведь зависит от работы агента с клиентом, — подчеркивает Юлия Косинец. — Важно объяснить, что турист получит за свои деньги. Если мы бронируем эконом-проживание, то мы сразу говорим, что в пакет услуг включено то и это. Если они начнут потом сравнивать с турецкими отелями, да, могут расстроиться. Поэтому если клиент за границей привык отдыхать на хорошем уровне, ему и в России нужно предлагать соответствующие условия.

Что касается грядущего лета, во владимирских турфирмах вновь ожидают ажиотажный спрос на курорты Черноморского побережья – Крым, Сочи, Анапу. Конкуренцию им может составить лишь Турция. Хотя если начнут открываться и другие страны с пляжными предложениями, например, Кипр и Испания, смельчаки переметнутся туда.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус отправил в нокдаун туристическую отрасль во Владимирской области.