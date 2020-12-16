Едем в Ковров: гербовые зайцы, расписные игрушки и оружие Победы

Ковров — город оружейников и воинской славы. Во времена Великой Отечественной войны местные заводы поставили на фронт более миллиона единиц различного оружия. Здесь были разработаны первый в мире автомат Федорова, автоматическая винтовка Симонова, легендарный ручной пулемёт Дегтярева. А сам конструктор более 30 лет трудился на оборонном заводе, который сегодня носит его имя.

Но не менее примечательна история города с древних времен, которая тоже хранит немало любопытных фактов.

Далёкий XII век. Князь Андрея Боголюбский, по одной из версий, по дороге из Суздаля в Стародуб сбился с пути в этих глухих местах, но был спасен из снежной метели звероловом Елифаном, поставлявшим дичь на княжеский стол. По случаю чудесного избавления Андрея от гибели на этом месте была сооружена деревянная Христорождественская церковь, вокруг которой вскоре образовалось небольшое село Елифановка, позже переименованное в Рождественское.

А вот о том, как село Рождественское стало Ковровом, имеет ли это название отношение к коврам и какую роль в этой истории сыграли князья Стародубские, узнаете из фильма «Живая нить традиций. Ковров» (6+).

А еще просто погуляем по городу, побываем в старинных дворянских усадьбах в окрестностях, посетим древние храмы и заглянем на фабрику, где в руках искусных мастеров рождаются расписные ковровские глиняные игрушки. Посмотрите, какое чудо!

В рамах рубрики «Точка на карте» представляем любопытную серию документальных программ «Живая нить традиций». Она посвящена малым городам Владимирской области. Предпочтение отдается малоизвестным и «нераскрученным» населенным пунктам, где нет потока туристов. Между тем история этих городов уникальна и интересна самой широкой аудитории, в том числе молодежи. Фильмы сняты автономной некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые технологии для общества» при поддержке Фонда президентских грантов и привлекают тем, что в них о своих родных городах рассказывают совсем молодые ребята. Смотрите выпуск про Ковров прямо сейчас.

Подробнее о достопримечательностях Коврова можно почитать на сайте «Живая нить традиций. Ковров».

Тайм-коды фильма:

0:50 – легенда об Андрее Боголюбском и зверолове Елифане;

1:25 – древний Христорождественский собор;

1:44 – чудотворная икона Смоленской Божией Матери;

2:19 – о том, как один из князей Стародубских взял в плен ханский ковер;

2:35 — о том, как село Рождественское превратилось в Ковров;

2:40 – о том, откуда взялись зайцы на гербе города;

2:55 — кем же были два генерала из одноименной усадьбы в Павловском;

4:32 — почему Ковров — город воинской славы и оружейников;

4:44 — Василий Дегтярев, одноименный завод и дом-музей легендарного конструктора;

5:24 — улица Лепсе – улица памяти знаменитых оружейников;

6:49 – Ковровский историко-мемориальный музей;

6:59 – а вы бывали в Родительском сквере?

7:13 — Спасо-Преображенский собор и его святыня;

8:02 — как в руках мастера рождается ковровская глиняная игрушка;

8:15 — Музей природы и этнографии;

8:21 — атмосфера дворянской усадьбы Танеевых в Маринино;

13:37 – весело играем в старинные марининские игры.

А уже в ближайшую пятницу мы продолжим наше путешествие по городам Владимирской области с АНО ИТ «Цифровые технологии для общества» и приглашаем вас в старинный Гороховец. Выясним, имеет ли отношение город к царю Гороху. Не пропустите!