«Джентльмены удачи»: вспомните крылатые фразы из любимого фильма

14 декабря 1971 года в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера фильма «Джентльмены удачи». Его смело можно отнести к кинокартинам из категории «На века». Причем фильм сняли всего за 3 месяца, а в следующем году он был признан самым просматриваемым. В прокате 1972 года фильм заработал около 30 млн рублей при затратах по смете в 400 тыс. руб. Его посмотрели 65 млн зрителей. Успех пришёл благодаря отточенной режиссуре Александра Серого, отличной игре известных и малоизвестных актёров, а также забавному и неповторимому сценарию. Цитаты из кинофильма «Джентльмены удачи», которых насчитывают около полусотни, сразу же стали крылатыми и народными. С помощью этого теста давайте вспомним хотя бы часть из них.

Кто ж его посадит? Он же … не елка памятник без корней Правильно! Неправильно! - Все! Кина не будет! … Кинщик заболел Конец света настал Электричество кончилось Правильно! Неправильно! - - Пивная? - Тошниловка. - Ограбление? - Гоп-стоп. - Нехороший человек? - … Сарделька Сосиска Редиска Правильно! Неправильно! - Слушайте, заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка: … любит – не любит плюнет – поцелует помню – не помню Правильно! Неправильно! - Какой хороший цемент. … Не отмывается совсем Застывает мгновенно Ложится ровно Правильно! Неправильно! - Не играть, не пить, не воровать ... без меня светлым днем на глазах у всех Правильно! Неправильно! - Бабушка! Ты сюда не ходи! Ты сюда ходи! Снег башка попадет - … очень больно будет до весны не откопаем совсем мертвый будешь Правильно! Неправильно! - Вежливость - лучшее оружие … вора милиционера заведующего детсадом Правильно! Неправильно! - Ты - вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму. Украл, выпил - в тюрьму. …! Лирика! Романтика! Фантастика! Правильно! Неправильно! - - А зачем нам английский? - …! За границу рванем! Посольство будем грабить! Под иностранцев косить будем! Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> «Джентльмены удачи»: вспомните крылатые фразы из любимого фильма Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook