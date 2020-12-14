«Джентльмены удачи»: вспомните крылатые фразы из любимого фильма

14 декабря 1971 года в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера фильма «Джентльмены удачи». Его смело можно отнести к кинокартинам из категории «На века». Причем фильм сняли всего за 3 месяца, а в следующем году он был признан самым просматриваемым. В прокате 1972 года фильм заработал около 30 млн рублей при затратах по смете в 400 тыс. руб. Его посмотрели 65 млн зрителей. Успех пришёл благодаря отточенной режиссуре Александра Серого, отличной игре известных и малоизвестных актёров, а также забавному и неповторимому сценарию. Цитаты из кинофильма «Джентльмены удачи», которых насчитывают около полусотни, сразу же стали крылатыми и народными. С помощью этого теста давайте вспомним хотя бы часть из них.
Обсуждение 1
Кажется, что знаешь фильм наизусть! И все равно две ошибки