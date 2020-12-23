Двухдневный благотворительный марафон пройдет во Владимире

В преддверии Нового года все дети верят в чудо и ждут приятных сюрпризов и подарков. Только далеко не у всех родителей есть возможность порадовать своих дочерей и сыновей, а кто-то и вовсе лишен заботы и ласки близких. Исправить такую несправедливость могут неравнодушные владимирцы. В течение двух дней, 26 и 27 декабря, в областном центре будет проходить благотворительный марафон. Он призван помочь собрать новогодние подарки для нуждающихся детей. Это могут быть сладости, фрукты, игрушки, книги, материалы для детского творчества, развивающие игры и другие товары, которые затем будут переданы детям.

Организаторами акции выступили мебельный центр «Подкова» и праздничное агентство «Колорит».

Благотворительный марафон развернется на территории мебельного центра «Подкова» (ул. Куйбышева, 28) и будет проходить с 10.00 до 19.00. Участие в нем примут ведущие, артисты и фотографы Владимира. Все гости, принявшие участие в благотворительной акции, получат на удачу имбирный пряник, который обязательно принесет счастье в новом году.

— Подарите маленькое счастье тому, кому оно действительно нужно! Все собранные подарки получат дети, списки которых предоставил «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — уточняют организаторы марафона.

Подробности акции можно узнать по телефону (4922) 222-800.