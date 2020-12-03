Движение по Октябрьскому проспекту возобновили

Движение транспорта на Октябрьском проспекте во Владимире восстановлено. Открыли три полосы и съезд на Лыбедскую магистраль, где проводилась реконструкция трубопровода. Ограничения движения сняли раньше на полторы недели. Автомобилисты уже успели отметить, что дорожное полотно выглядит устрашающе, как лоскутное одеяло в заплатках. Оказалось, что на этом ремонт Октябрьского проспекта не заканчивается.

— Данный вариант асфальтирования — зимний. Это временно. Весной, как позволит погода, участок ремонта заасфальтируют по-новому. Потребителей мы переподключили с временной схемы на новый трубопровод еще неделю назад. Никаких проблем не было, — пояснил исполняющий обязанности технического директора Владимирских тепловых сетей Станислав Иванов.

Полтора месяца специалисты «Т Плюс» меняли 228 метров трубы.

Работники компании «Т Плюс» приступили к реконструкции трубопровода на Октябрьском проспекте в конце октября, через день после открытия движения и запуска обновленных сетей на улице Чайковского. В этом году энергетики работали на трех участках в районе Октябрьского проспекта. Также проводили замену участков трубопровода на проспекте и в прошлые годы. В «Т Плюс» поясняют, что магистраль давно нуждается в обновлении, но целиком ее менять трудно, придется закрывать движение и оставлять без воды и тепла многих жителей. Та же ситуация и с улицей Чайковского. В целом, износ теплосетей во Владимире довольно высокий — 63%. Темпы реконструкции не угонятся за ним.

Ранее «Призыв» сообщал, что пьяный молодой человек опрокинул в коммунальную яму на Октябрьском проспекте два экскаватора. В «Т Плюс» заверили, что ЧП не повлияло на сроки ремонта, хотя и пришлось потратиться на восстановление спецтехники.