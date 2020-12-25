Движение на «Пекинке» во Владимире остановят на полчаса

Сегодня поздним вечером на трассе М-7 «Волга» во Владимире на полчаса приостановят движение транспорта. Дорожники будут монтировать рамные П-образные опоры для информационных экранов. Проехать нельзя будет с 23.00 до 23.30 в районе СНТ «Спартак» по улице Лакина. Упрдор «Москва — Нижний Новгород» просит с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда.

Объехать место временного перекрытия автолюбителям предлагается через город.

Рамные П-образные опоры пришли на смену закрепленным над дорогой растяжкам. Именно на них на «Пекинке» устанавливали дорожные знаки, однако хлипкие тросы не выдерживали напора ветра. Упавшие дорожные знаки даже повредили несколько автомобилей.