Два водителя погибли в лобовом столкновении

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на 121-м км автодороги Владимир — Муром – Арзамас в Муромском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «SsangYong Kyron», житель Мурома, по неустановленной причине выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Hyundai Porter». За рулем находился житель поселка Боголюбово.

В результате ДТП оба водителя 1981 и 1988 годов рождения погибли. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает УМВД России по Владимирской области.