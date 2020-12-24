Два аппарата КТ запустят в ближайшее время во Владимире

Два аппарата КТ заработают во Владимире в ближайшее время. Один из них установлен в новом корпусе противотуберкулезного диспансера. Осталось ввести его в эксплуатацию. Когда все документы будут готовы, там начнут принимать пациентов с подозрением на коронавирус по полису ОМС, пообещали сегодня представители департамента здравоохранения. Второй томограф на днях запустят в инфекционном госпитале на базе городской больницы № 6.

При этом компьютерный томограф в городской больнице № 5 так и простаивает. Пациентам медработники говорят, что вообще не знают, когда возобновится диагностика КТ. Вот уже месяц дорогостоящую технику пытаются починить. В начале декабря о ситуации во время еженедельного брифинга с участием облздрава рассказала Оксана Котова. Тогда пациентов даже не предупредили, что аппарат вышел из строя. Мама Оксаны с подозрением на коронавирус узнала об этом в дверях кабинета.

— Сейчас мама, слава богу, почти выздоровела. Но хотелось бы все равно сделать КТ, чтобы посмотреть по остаточным явлениям в легких, что там было, — говорит Оксана.

Сегодня на традиционном еженедельном брифинге глава департамента здравоохранения Елена Утемова сказала, что ничего сверхъестественного в поломке техники не видит и попросила не мешать медикам работать.

— В пятой больнице до сих пор не работает аппарат, потому что, к сожалению, у него выявлена поломка не внутри, а снаружи – электроснабжающего кабеля. А ведь его привезли из Европы. И сейчас тут работает бригада специалистов над устранением неполадок. Мы надеемся, что у них получится его восстановить, — сказала директор департамента здравоохранения.

Но это не единственная поломка многомиллионного оборудования в больницах Владимирской области. Жители Александровского района также сообщили о сломанном томографе в одном из медучреждений.

— От поломок медицинской техники никто не застрахован. В Александрове аппарат на прошлой неделе починили, и он работает в обычном режиме. Почему-то любая техническая неисправность раздувается в огромный скандал. Я бы всех попросила, кто этим занимается, прекратить эти вещи. Это сильно отвлекает медработников, администрацию медучреждений на многочисленные ответы по запросам. Это не эксклюзивная ситуация, — подчеркнула Утемова.

Куда же идти пациентам во Владимире сейчас, пока один аппарат сломан, а другие ещё не запустили? В частные круглосуточные медцентры, отвечают чиновники. По направлению лечащего врача больного там должны принять по полису ОМС. Через частные клиники сейчас проходят до 160 пациентов в сутки.

— Я, если честно, не очень верила в возможность сделать КТ по полису ОМС в частных клиниках. Поэтому, когда заболела свекровь, мы делали это исследование платно. Стоило около 3 тысяч рублей, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Светлана. — Потом заболел мой дядя. Во время второго визита терапевт предложила ему пройти обследование легких и дала направление в частную клинику. Уже на вечер следующего дня нам удалось записаться. Да, поздно, около 23.00. Но КТ сделали бесплатно. А уже на следующий день участковый врач пришел со снимками домой, скорректировал ему лечение, так как обнаружили ковид. При этом за деньги нам в клинике предложили только вариант через три дня, так как там большие очереди.

На данный момент КТ легких остается самым информативным методом исследования. Если делать ее в платных клиниках, придется выложить от 3500 рублей. Бесплатная диагностика доступна только по направлению врача.