Других болезней нет? Коронавирус убивает остальных пациентов

Во Владимирской области резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусом практически исчерпан. Перепрофилировать места под COVID-19 больше не безопасно для пациентов с другими патологиями. Это открыто признала директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова. На данный момент каждая пятое место в медучреждениях занимает ковид-положительный больной. Остальные пациенты ожидают своей участи. Некоторые могут не дождаться.

«Нековидные» пациенты ждут помощи

Елена Стребличенко вспоминает, как летом ее мама и другие пациенты почти лишились надежды. У Лениной мамы рак кишечника. После экстренной операции, которую успели провести специалисты отделения колопроктологии, она нуждается в регулярных осмотрах врачей. Но пандемия перевела коечные места в хирургическом корпусе ОКБ, где однажды спасли женщину, под лечение коронавируса. В какие двери стучаться тем, кому нужна помощь, Елена не знала. Девушка обратилась с открытым письмом в «Призыв».

— Практикующие хирурги ведут приём в поликлинике вместо того, чтобы оперировать и спасать жизнь людям. Потому что хирургическое отделение в ОКБ передано под больных с COVID-19. Вопрос — сколько человек могли скончаться с марта по июль от непроведенных операций колопроктологического отделения и из-за отсутствия помощи? А ведь это далеко не единственное отделение в областной клинический больнице – много других, не менее важных для пациентов, — писала Елена Стребличенко.

К счастью, Лениной маме удалось помочь. Ее приняли в онкологическом центре. Но сколько еще пациентов с разными патологиями сегодня могут не дождаться помощи? Сколько из них не переживут ковид, хотя им даже не болеют?

Плановых пациентов перераспределили

О том, что плановых пациентов из Областной клинической больницы сегодня стараются перераспределить по другим клиникам, говорит директор областного департамента здравоохранения. И больные из отделения колопроктологии, например, по заверению чиновников, в случае необходимости должны получать помощь в областном онкодиспансере.

— Это неприятная ситуация, болевой синдром, но если отсрочка проведения лечения не предоставляет угрозу жизни, тогда переносим. В обратном случае такая помощь пациенту будет оказана, — в начале ноября заявила Елена Утемова и расшифровала, кому именно окажут помощь. — В первую очередь, это пациенты с подозрением на опухолевые заболевания кишечника и пациенты колопроктологического отделения, работавшего в хирургическом корпусе. Эти объемы может взять сейчас областной онкодиспансер, оказывающий помощь и при доброкачественных и злокачественных новообразованиях.

А вот людям, ожидавшим операции, скажем, на тазобедренном суставе, повезло меньше: они не могут получить помощь ни в ОКБ, ни в Пиганово, где на базе ортопедического комплекса также развернули госпиталь для больных коронавирусом.

Если опухолевый процесс начался в грудной клетке, пациентов переадресуют в областной онкодиспансер либо иные федеральные клиники соседних регионов. Туда же должны отправить больных с патологией крупных магистральных сосудов и ишемией для проведения эндопротезирования. А вот за хирургической помощью с травмами, например, брюшной полости или черепа должны везти в «Красный Крест».

Под ковид отдали почти 2 тысячи коек

По ковид сегодня переведено 1875 коек. И найти место для всех, кто ждал плановой госпитализации, невозможно. Много мест отдано под специализированное лечение: без помощи нельзя оставить пациентов с онкологией, болезнями системы кровообращения, нельзя освободить психиатрические и туберкулезные кровати, детские и акушерские койки. Многим приходится откладывать визит к врачу по основному диагнозу. И к чему это приведет, пока непонятно.

Помощи ждут люди самых разных возрастов.

Если есть возможность, пациенты переносят операции или обследования. Если нет, обращаются в различные инстанции, в том числе в Палату защиты прав пациентов.

— Такие подопечные безусловно, есть. Обращаются несколько раз в неделю именно с невозможностью пройти плановое лечение на фоне ковида от плановых операций до плановых госпитализаций с хроническими заболеваниями. Так сейчас ждём появления золондроновой кислоты в стационаре для разового введения Ольге Владимировне в возрасте 71 года, которая ожидает её с марта месяца. Каждую ситуацию смотрим отдельно: может ли человек ждать или же лимит времени исчерпан. Решаем больше на уровне главврачей ЛПУ. Бывает и в департамент обращаемся, — говорит Галина Шипарева, руководитель Палаты защиты прав пациентов.

130 пациентов с ковидом госпитализируют ежедневно

Сейчас ежедневно госпитализируют примерно 130 пациентов с коронавирусом. Уже несколько дней подряд загруженность коечного фонда превышает 90%. На данный момент места на в специализированных госпиталях могут занять чуть больше 100 человек. До Нового года под ковид будет отдано 70 коек в ЗАТО Радужный и 100 в Центральной районной больнице города Суздаля.

И это весь резерв, который будет дополнительно задействован для пациентов с коронавирусом, говорят в облздраве. Что будет, если он закончится, страшно даже подумать. Уже сегодня фельдшеры скорой помощи «клянчат» места в больницах для инфицированнных. В социальных сетях жители города рисуют картину апокалипсиса.

— До конца года во Владимирской области откроют еще 175 коек для больных коронавирусом. На этом система здравоохранения говорит «ВСЁ». В дальнейшем для того, чтобы положить ковидного пациента, нужно будет скинуть с этой койки кого-то с почечной недостаточностью или онкологией, — пишет пользователь под ником Семён Семеныч в комментариях на страницах социальных сетей «Призыва».

Губернатор лечился в частной клинике

Лакмусовой бумажкой состояния областной медицины, кажется, стал отъезд губернатора Владимирской области в частную клинику. И все бы ничего — дело каждого, где получать помощь врачей. Удивило, скорее, объяснение. Глава региона фактически признал, что мест для ковид-положительных пациентов мало.

— Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь, — написал Владимир Сипягин на своих страницах в социальных сетях.

Денег на строительство инфекционного госпиталя нет

Хотя бы частично решить вопрос не только для пациентов с ковидом, но и для людей, страдающих другими заболеваниями, могло бы строительство специализированного инфекционного госпиталя. Его анонсировали еще в первую волну пандемии. Называлось конкретное место и сроки. Но уже сейчас понятно: госпиталь Владимирской области не по карману. Денег на возведение объекта нет. И непонятно, появятся ли они в обозримом будущем.

Что точно можно сказать сегодня: коронавирус забирает жизни даже тех, кто никогда не получал положительные тесты.

В ноябре этого года в регионе скончались 2 537 человек. И это на 872 случая больше, чем за аналогичный период годом ранее. Не исключено, что такое большое количество летальных исходов связано, в том числе, с невозможностью вовремя получить плановую помощь пациентам с другими заболеваниями. Трагические последствия этого еще можно будет наблюдать в новом году.