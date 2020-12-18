Доступное жилье для горожан

Программа господдержки обеспечила рост кредитования населения. С весны этого года процентная ставка по ней составляет 6,1%. Программа продлена до 1 июля 2021 года. Но несмотря на увеличение сроков, с покупкой недвижимости не стоит затягивать.

Елена Варламова, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО «Сбербанк»:

— Не нужно откладывать этот вопрос на будущее по той простой причине, что желающих воспользоваться процентной ставкой не становится меньше. А как мы знаем, льготная ипотека действует на квартиры, приобретаемые у застройщика или у инвестора.

Льготная ипотека доступна каждому жителю РФ в возрасте от 21 года до 70 лет. Она распространяется только на квартиры от застройщика или инвестора. На вторичное жилье льготная ипотека не действует.

Важно. Пониженная ставка 6,1% сохраняется на весь срок кредитования. Следовательно, переплата за пользование кредитом будет минимальна.

Что касается условий льготной ипотеки, то если весной первоначальный взнос был ограничен не менее чем 20%, то на сегодняшний день он составляет от 15% со сроком кредита на 20 лет. Помимо этого существует поддержка для семей с детьми.

Елена Варламова, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО «Сбербанк»:

— Также действует льготное предложение для семей с 3-мя и более детьми. В этом случае при рождении ребенка не ранее 1 января 2018 года можно воспользоваться ипотекой под ставку 4,7% годовых.

В рамках льготной ипотеки можно приобрести квартиру любого формата: под отделку, в чистовой отделке и даже с мебелью. И это очень удобно, ведь покупая квартиру «Все включено» вам не нужно тратиться на ремонт и покупку мебели – все это покрывает кредит. Так что вы можете заехать и сразу отмечать новоселье.

В 2020 году всё большую популярность среди населения набирает сервис ДомКлик от Сбера.

ДомКлик – один из немногих сервисов, предоставляющих возможность комплексно решать вопросы с недвижимостью. С его помощью можно самостоятельно рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку, также записаться на сделку, провести её и зарегистрировать право собственности в комфортном офисе Банка за 1 посещение.

Надежные застройщики Владимирской области и одновременно ключевые партнёры Сбера СК Континент, ГК Игротек, ООО «РСК», СЗ Доброград предлагают сделать удачное вложение, воспользоваться льготной ипотекой, а также получить приятные бонусы и подарки, совершив сделку в уходящем году. Вы можете купить квартиру как в строящемся, так и в сданном доме.

*СК Континент: Сбер – это ключевой партнер. Мы работаем вместе давно и очень плодотворно! В одиночку мы не смогли бы добиться таких результатов. Переход на онлайн стал возможен благодаря сервису электронной регистрации от Сбера.

ООО «РСК» — мы со Сбером давние партнеры, наше плодотворное сотрудничество началось более 25 лет назад. Сегодня Сбер дает нам возможность реализовать уникальные проекты, например возможность покупки квартиры в ЖК «Содышка» под 0,1% годовых. Пусть ещё больше жителей смогут исполнить свою мечту в новом доме благодаря вам!

СЗ Доброград – мы рады продолжительному и результативному партнерству, выражаем благодарность всем сотрудникам банка за высокий профессионализм, компетентность и качественный сервис, который не раз отмечали наши клиенты. В этом году Сбер в очередной раз доказал, что идет в ногу со временем, может справляться с любыми задачами и реализовывать даже самые амбициозные планы.

ПАО Сбербанк