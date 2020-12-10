Досрочные каникулы объявят в школах Владимирской области

В школах Владимирской области могут быть объявлены досрочные каникулы. Оперштаб по коронавирусу рекомендует распустить школьников по домам уже 21 декабря. Решение такое вызвано ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом стало известно сегодня во время еженедельного брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе.

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в области органам местного самоуправления рекомендовано принять решение о выходе образовательных организаций на каникулы с 21 декабря, — отметили в пресс-службе администрации Владимирской области.

На данный момент, по словам представителя администрации региона, коронавирус диагностирован у 452 школьников региона.

Болеют 66 студентов и 3 воспитанника детских домов. Все они изолированы и не контактируют со сверстниками. При этом ранее сообщалось, что основная проблема связана с заболеваемостью педагогов. Однако точную цифру инфицированных работников образования сегодня не назвали.

Полностью из-за коронавируса закрыты две школы в Гусь-Хрустальном районе и городе Гусь-Хрустальный, 4 школы рекомендовано перевести на дистанционное образование в Суздальском районе. 33 школы перешли на дистант частично. Отдельные классы закрыты на карантин в связи с ОРВИ в 20 школах, в том числе в пяти образовательных учреждениях Владимира.

Решение о досрочных каникулах теперь должны принимать в каждом муниципалитете отдельно.

Если детей распустят за 10 дней до Нового года, то дома они останутся вплоть до 11 января. Таким образом разобщить школьников удастся больше чем на один эпидемиологический цикл.

При этом осенью подобных рекомендаций от департамента образования не поступало. Тогда большинство детей смогли уйти на отдых в обозначенные ранее сроки. В отдельных случаях каникулы были продлены. Но и заболеваемость в октябре была в гораздо меньше. Для сравнения, в конце месяца было около 100 инфицированных в сутки, сегодня положительные тесты пришли 164 жителям области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.