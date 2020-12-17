Дорогу из ЮЗ на «Пекинку» не включили в планы строительства

Мэрия Владимира расставила приоритеты строительства дорожных объектов. Среди них отсутствует дорога на Верхней Дуброве и Василисина, которая должна соединить огромный микрорайон ЮЗ с федеральной трассой. Там, где она проляжет, автомобилисты давно накатали грунтовое направление — вдоль панельных домов, школы № 37 и гаражных кооперативов. Новая дорога могла бы стать хорошим дублёром магистрали на Верхней Дуброве с её высоким трафиком легкового, общественного и грузового транспорта. За строительство дороги выступают жители квартала и эксперты народного контроля.

В генплане развития Владимира до 2037 года это направление есть. Оно названо периферийным.

Проект генплана областного центра разрабатывал «Гипрогора». Конструкторы посчитали, что на Василисина-Верхней Дуброве необходимо дуговое параллельное движение. Аналогично должна пойти дорога по Комиссарова и Суздальскому проспекту. В перспективе две дуги преобразуются в кольцо «путём вывода участка по улице Верхняя Дуброва и Суздальскому проспекту на проектируемую полукольцевую магистраль, проходящую по правобережной части города и обслуживающую имеющиеся там застроенные территории. В результате чего достигается тесная взаимосвязь всех районов города, расположенных по обоим берегам Клязьмы». Так планировали эксперты. Но реализовать их замыслы город не торопится.

— Проектирования автомобильной дороги-дублера улицы Верхняя Дуброва от жилого комплекса в районе парка «Дружба» с выходом на Московское шоссе не планируется, — лаконично заметили в администрации Владимира.

А что же планируется сделать? Во-первых, Рпенский проезд. В 2021 году на первый из трех этапов его строительства потратят 800 миллионов рублей. Большая часть средств поступит из федерального бюджета. Дублёр Добросельской и Большой Нижегородской пройдет от Мира до Погодина и его длина составит 2,2 километра. Главный подрядчик, выигравший торги, госкомпания «ДСУ-3» уже приступила к работам.

Вторая по приоритетности — развязка на Чапаева. Дорожники начали строительство весной нынешнего года, но смогли только переложить существующие коммуникации и сделать новую канализацию и ливневки. Потратили около 30 миллионов рублей. В следующем году в бюджете предусмотрено 74,1 миллиона рублей. Дорожники закончат асфальтирование на кольцевой развязке на Сперанского и передвинутся на Василисина, где запланировано расширение дороги.

Перешеек соединят с узкой дорогой на Чапаева, чья реконструкция отложена на неопределенное время.

— Появляется новый объект по программе развития жилищного строительства. Это дорога в микрорайоне Юрьевец. Правда, средства запланированы пока только в 2023 году в сумме 151 миллион рублей. Это субсидия из вышестоящих бюджетов, — поясняет главный финансист Владимира Вера Трусова.

Третье место с шорт-листе мэрии заняла дорога, соединяющая улицу Диктора Левитана и микрорайон 8-ЮЗ. Её должны были запроектировать в этом году. Но по сообщению мэрии, работы не завершены из-за недобросовестности подрядной организации ООО «Ивановодорпроект», которая не исполнила обязательства по контракту. Принято решение о расторжении контракта и проведении повторных торгов на проектирование дороги в 2021 году.

Ранее «Призыв» сообщал, что в новый квартал в Юрьевце планируют подвести дорогу. Новоселы давно об этом просят.