Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули во Владимире

Еще 100 коек для больных коронавирусом развернули во Владимире. Они открылись в городской больнице №2. Таким образом, на сегодняшний день во Владимирской области для лечения пациентов с COVID-19 предназначены 1656 коек. 1169 из них – с кислородом, 237 – оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, 159 коек – реанимационные. В случае дальнейшего подъема заболеваемости количество мест будет увеличено.

1656 мест создано для пациентов с COVID-19.

В облздраве рапортуют, что инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для лечения COVID -19. В больницах достаточно средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Создан запас лекарственных препаратов для лечения как коронавируса, так и пневмонии.

Между тем эпидобстановка во Владимирской области остаётся непростой. Только за последний месяц коронавирусом в регионе заразились 3770 человек. Общее число заболевших за все время пандемии составило 13 377 человек. 324 жителя региона не пережили осложнений, вызванных инфекцией.

Ранее «Призыв» сообщал, что биофармацевтическая компания «Генериум», расположенная в поселке Вольгинский Петушинского района, разработала уникальный тест на особые клетки t-лимфоциты. Он позволяет узнать, есть ли в организме человека клетки, способные уничтожить коронавирус.