Донор костного мозга спас пациента с онкологией

Житель Владимира, 35-летний Илья Петров, стал донором костного мозга и спас жизнь пациента с онкологическим заболеванием крови. После того как обследование показало совместимость генов донора с генами больного человека, специалисты успешно провели трансплантацию стволовых клеток.

С пациентом, которому подарил шанс на здоровую, полноценную жизнь, Илья Петров не знаком, однако не исключает, что когда-нибудь встреча все же состоится. Известно только, что это мужчина средних лет.

– Многие думают, что процедура забора костного мозга – это что-то страшное и ужасное. В действительности всё совсем не так, – говорит Илья. – Тебе дают специальные препараты, которые повышают концентрацию стволовых клеток в крови, а затем забирают кровь. Процедура совершенно безболезненная и напоминает сдачу тромбоцитов.

Донор сдавал кровь и ее компоненты более 40 раз.

Илья Петров уже награжден нагрудным знаком «Почетный донор России». В 2017 году он вошел в национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Сегодня, 16 декабря, на Владимирской областной станции переливания крови Илья Петров также получит заслуженную награду ФМБА – медаль «За содействие донорскому движению».

На данный момент в регистре потенциальных доноров костного мозга находятся более 1000 жителей Владимирской области. Банк доноров регулярно пополняется. Чем обширнее регистр, тем больше вероятность подобрать нужного донора, уточняет облздрав. Владимирская областная станция переливания крови ждет всех желающих стать донором костного мозга. Для этого идеально подходят молодые, здоровые люди от 18 до 45 лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцев, переболевших коронавирусом в средней или среднетяжелой формах, призывают стать донорами плазмы крови.