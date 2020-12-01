Дольщиков проблемного дома в Веризино снова обманули

Дольщики из проблемного дома № 14 в микрорайоне Веризино так и не дождались разрешающих документов на ввод объекта. Час «Х», который озвучили региональные власти в ответах дольщикам и редакции «Призыва», наступил, а дом еще не достроен. По словам дольщиков, на объекте еще видны недоделки, рабочие продолжают трудиться. В последнем комментарии департамент строительства администрации Владимирской области подчеркнул, что до конца ноября все будет сделано. По словам чиновников, конкурсный управляющий, который назначен на два дома в Веризино из-за банкротства застройщика, несмотря на ограничительные меры в период пандемии, получил справки о выполнении технических условий от сетевых организаций. Много времени ушло на устранение недостатков.

— Нам теперь представители конкурсного управляющего говорят, что это мы виноваты, что дом вовремя не введен. Нажаловались в прокуратуру, СМИ, теперь из-за проверок и написания ответов они не могут заняться делом. Уже звучат новые сроки — конец декабря. Впору самим хвататься за кисточки и доделывать, — возмущаются дольщики дома № 14.

Активисты на днях получили ответ из прокуратуры, где сообщается, что конкурсному управляющему Михаилу Шульману объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере долевого жилищного строительства. Поддержка надзорных органов есть, но долгожданного результата нет. По настоятельному требованию управляющего дольщики уже начали доплачивать за дополнительные квадратные метры, которые обнаружились на финальной стадии. Их торопят, говорят, что от наличия средств будет зависеть исход дела.

Дольщики из Веризино второй год ждут ключей от квартир

Еще хуже ситуация вокруг дома № 17 в Веризино. Люди до последнего ждали, что до Нового года дом будет достроен. Там и разрешение на строительство действует до конца 2020 года. В департаменте строительства заверили, что финал случится в четвертом квартале уходящего года. Жители выставили фото дома в своих группах в соцсетях. По ним отчетливо видно, что до ввода еще далеко.

— В первом подъезде на 4-м и 5-м этажах ставят окна. Делают крышу. Технический этаж уже построили. Два лифта монтируют. Кладут асфальт вокруг дома, утепляют фундамент, утрамбовывают щебень на тротуаре, — делятся дольщики наблюдениями в группе.

Жителей возмущает, что за нарушение сроков никто не отвечает, что на все жалобы приходят отписки. Никто из них теперь не стал бы рисковать оформлять договоры долевого участия.

Ранее «Призыв» сообщал, что обманутые дольщики из Коммунара со дня на день ждут тепла, которое обещал им застройщик.