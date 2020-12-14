Дольщикам не дают квартиры из-за отсутствия дороги

Дольщики двух многоэтажек на Нижней Дуброве во Владимире в отчаянии. Люди уже готовы пойти на уступки застройщику и принять дом даже без обещанной дороги. Что угодно, лишь бы получить ключи от квартир и начать отделку. Второй корпус должны были сдать еще в декабре прошлого года, а третий — в декабре текущего. Подвижек нет ни у тех, ни у других. Дольщики на застройщика в обиде — перестал даже на звонки отвечать. Конструктивного диалога не получается. На письменные жалобы застройщик не реагирует, от сотрудников строительной компании звучит одна и та же фраза «работаем, сдаем».

— К сожалению, у нас в регионе нет такого уполномоченного, который мог бы действенно повлиять на застройщика. Мы на днях встречались с застройщиком Друговым и представителем администрации Сысуевым. Нам сказали, что застройщик был обязан дорогу проложить вдоль парка, от гаражей, но этого не сделал. Поэтому дом принимать не могут. Но было предложено собрать 65% голосов дольщиков за принятие дома с той дорогой, которая есть. Мы уже собрали, ждем решения от администрации, — рассказывают дольщики.

300 дольщиков имеют договоры с застройщиком в двух новостройках.

«Призыв» пообщался с инициативной группой дольщиков. После нашего репортажа власти и застройщики возобновили диалог. «Призыв» получил официальные ответы из департамента строительства администрации Владимирской области и региональной инспекции стройнадзора.

— Инспекцией выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Работы по строительству вышеуказанного объекта выполнены в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Проектное бюро «СпецПРО». Объем выполненных работ соответствует проектной документации, — сообщили в инспекции стройнадзора.

В департаменте строительства обещали ввести в эксплуатацию второй корпус к концу 2020 года. Но ключи от квартир дольщики получат не раньше июня 2021 года. Таких ответов семьи не ожидали. Ведь многие платят ипотеку, арендуют жилье. По третьему корпусу сроки перенесены еще дальше — на сентябрь 2021 года.

Многие семьи уже подали иски в суд с требованием выплаты неустойки за просрочку выполнения договорных обязательств. Но им важнее ускорить процесс передачи квартир, чем добиться выплат. Поэтому дольщики уповают на городские власти, которые должны помочь с принятием участка дороги в черновом варианте.

Ранее «Призыв» сообщал, что дольщики из Веризино никак не могут добиться от застройщика и управляющей компании пуска тепла в уже сданный дом.