Диабетики подали в суд на департамент здравоохранения

Жительница Владимира Ольга Макарова подала в суд на департамент здравоохранения администрации Владимирской области. Сумма предъявленного иска – около 8 тысяч рублей. Именно столько федеральному льготнику пришлось потратить на месячный запас расходников для инсулиновой помпы, положенных ей бесплатно по закону. В начале осени женщина за свой счет купила инфузионную систему, потому что в первой поликлинике ей отказали. Ольга возглавляет региональное отделение Российской диабетической ассоциации и знает о проблемах этой категории пациентов практически всё, в первую очередь, потому что сама является диабетиком. И ее случай не единичный.

— Эти расходные материалы к инсулиновой помпе являются одноразовыми и подлежат замене каждые 3-4 дня. Отсроченное обеспечение расходными материалами к инсулиновой помпе недопустимо! Оно приводит к срыву инсулинотерапии и ставит под угрозу жизнь больного сахарным диабетом, -говорит Ольга Макарова, заместитель председателя ВРО ОООИ «РДА».

Распоряжение правительства, регламентирующее выдачу диабетикам бесплатных комплектующих для помп: игл, инфузионных наборов, резервуаров, тест-полосок, вышло ещё в конце 2018 года. Во Владимирской области оно было реализовано лишь в этом году, но с задержками в поставках медоборудования. Об этом диабетики неоднократно сообщали в редакцию «Призыва». В итоге решили подать в суд на департамент здравоохранения.

— Учитывая, что закупка резервуаров под инсулин для помп, а также устройств для введения инсулина производилась только департаментом здравоохранения Владимирской области централизованно и несвоевременно, данная организация выбрана в качестве ответчика, — поясняет Ольга в судебном обращении.

Проблемы возникают на местах

Зачастую все просьбы больных сахарным диабетом упираются в стену ещё на уровне поликлиники. Лечащие врачи и заведующие отделениями отказывают пациентам с распространённой формулировкой «не было поставок из департамента». В итоге пациентов кормят «завтраками» и люди вынуждены покупать расходники за свой счет. И такие жалобы в диабетическую ассоциацию приходят регулярно:

«Моей внучке 19 лет, 30 сентября получила инвалидность 3-й группы, она прикреплена к студенческой поликлинике. Нам сказали, льготного обеспечения в этом году не ждать, всё уже распределено».

«На Токарева не выдают инфузионку к «Медтроник». С июля 2020 года нам только одну коробку выдали. Писала письменное обращение к заведующей. Ответа нет».

«Жалоба из Гусь-Хрустального: инфузионники к «АккуЧек» за 4-й квартал не выдали!».

В последнем ответе «Призыву» департамент здравоохранения коротко и ясно пояснил, что компенсировать траты диабетиков в поликлиниках не обязаны: «Механизм возмещения денежных средств за приобретение расходных материалов в амбулаторных условиях не предусмотрен».

Запасы тест-полосок и льготных комплектующих для помп в поликлиниках начали заканчиваться ещё этим летом. В начале сентября руководство облздрава пообещало, что решит проблему. Объем межбюджетных трансфертов для федеральных льготополучателей региона на изделия медицинского назначения составил 26,8 миллиона рублей.

— Люди не останутся без «расходки» для помп. Мне сегодня эндокринолог составляет пофамильный список, кому она нужна в экстренном порядке. И всё будет передано в ближайшее время. Не надо людям покупать оборудование за свой счет! Мы всё купим достаточно быстро, уже на днях. Деньги выделены, — заверил тогда Евгений Тяпкин, заместитель директора департамента здравоохранения.

На данный момент во Владимирской области зарегистрированы 220 пациентов, которым установлена инсулиновая помпа, из них 85 – дети. 173 пациента имеют группу инвалидности и обеспечиваются из средств федерального бюджета. Возможно, точечно и адресно где-то вопросы и были решены, но в целом система с выдачей расходников для помп до сих пор не отлажена.

Проверка Росздравнадзора выявила нарушения

Обеспечение расходными материалами взрослого населения, а также детей-инвалидов осуществляется по месту жительства в соответствии с заявками от медицинских организаций. Пациенты получают расходные материалы по мере необходимости и по жизненным показаниям. Данный вопрос в компетенции лечащего врача, настаивают в облздраве.

Ольга Макарова, как мы уже писали, прикреплена к первой городской поликлинике Владимира. Именно здесь ей отказали в выдаче комплектующих для помп. Перед тем как обратиться в суд, женщина отправила жалобу в прокуратуру. Отсюда её передали в Росздравнадзор. Надзорное ведомство провело в медучреждении свою проверку и выявило нарушения.

«При анализе представленного реестра выписанных и отпущенных рецептов Территориальным органом Росздравнадзора по Владимирской области установлен факт необеспечения Вас в ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 1 г. Владимира» назначенными льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в полном объеме:

— В 2020 году Вы не обеспечены препаратом «Инсулин» в период 12.03 — 14.04, 24.05 — 19.06, а также с 08.09 – по настоящий момент.

— В 2020 году Вы не обеспечены медицинским изделием «Резервуар к инсулиновой помпе» 12.03 — 29.04, 30.07 — 06.09.

— В 2020 году Вы не обеспечены медицинским изделием «Инфузионная система» 12.03 — 29.04, 29.09 – по настоящее время».

В итоге Росздравнадзор в своем ответе проинформировал пациентку, что в рамках Гражданского кодекса она имеет право взыскать свои убытки через суд. Что она и сделала.

Депутатский взгляд на проблему

Проблемную тему инсулиновых помп на днях обсуждали и депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. По этому поводу эмоционально выступила Ирина Кирюхина, бывший главный врач второго роддома. В приемную депутатов приходят обращения от матерей детей-диабетиков, которых также вовремя не могут снабдить комплектующими – иголками и катетерами для помп.

— Помпотерапия — очень расходная вещь, но она помогает ребенку выжить, – говорит Ирина Кирюхина. – В это устройство входят различные иглы, катетеры, которые надо менять, перекалывать, иначе будет воспаление в области введения. Один резервуар к помпе 1800 стоит. На тест-полоски надо 6000 рублей в месяц. Всего в месяц на лечение такого ребенка уходит 17 800 рублей.

В региональном департаменте финансов отчитались, что в этом году только на тест-полоски для детей из областного бюджета было выделено 6 миллионов рублей. Но освоено почему-то лишь 3,8 миллиона. И так, видимо, со всеми медикаментами.

– Дети, достигшие 18 лет, переходят на обеспечение из федерального бюджета. Департамент здравоохранения провел аналитику и рассчитал, что у нас в 2021 году будет детей на инсулиновой помпе 75 человек. И для них была рассчитана сумма 2,8 миллиона рублей, — пояснила Елена Путова, заместитель директора департамента финансов. — Если не будет хватать средств, департамент решит эту проблему. Детей без помп не оставят. В бюджете у нас нет расходов на сахарный диабет. Есть строчка – лекарственное обеспечение отдельной категории граждан. Все диабетики старше 18 лет, признанные инвалидами, обеспечиваются за счет средств федерального бюджета.

Но если есть проблема с маленькими пациентами, что уж говорить о взрослых. Многое зависит от закупок департамента здравоохранения, объясняют областные финансисты. В этом году, чтобы не было мучительных опозданий, вместо аптечного склада появился центр закупок.

— Уже с этого года, с IV квартала, облздрав меняет систему закупок. Теперь они идут централизованно, а не в сами медучреждения. И департамент будет отслеживать, регулировать, где обнаружена нехватка. Это уже организаторское обеспечение. Теперь закупки должны приходить вовремя, — уверена Елена Путова.

Облздрав дает обещание

Перебоев с расходниками для помп не будет, заверяют и в самом департаменте здравоохранения. Здесь озвучивают причины летне-осеннего коллапса: «Трудности возникли с одним из поставщиков в связи с поставкой инфузионных наборов, не соответствующих требованиям, заявленным государственным контрактом. В настоящее время подготовлена документация для повторного проведения электронного аукциона».

На поставку расходных материалов к инсулиновой помпе уже заключены государственные контракты на сумму 9,7 миллиона рублей, на изделия медицинского назначения (тест-полоски) — на 15 миллионов рублей. К слову, тест-полоски уже поставлены в аптечные пункты. Льготники могут получить их здесь по выписанному рецепту врача. Для оперативного решения вопроса в департаменте советуют обращаться к ним напрямую – на «горячую линию» (круглосуточно): 8 (800) 200-82-33 или (4922) 77-86-40.

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