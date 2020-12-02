Диабетики подали в суд на департамент здравоохранения

Выдача льготных расходников до сих пор не налажена

Жительница Владимира Ольга Макарова подала в суд на департамент здравоохранения администрации Владимирской области. Сумма предъявленного иска – около 8 тысяч рублей. Именно столько федеральному льготнику пришлось потратить на месячный запас расходников для инсулиновой помпы, положенных ей бесплатно по закону. В начале осени женщина за свой счет купила инфузионную систему, потому что в первой поликлинике ей отказали. Ольга возглавляет региональное отделение Российской диабетической ассоциации и знает о проблемах этой категории пациентов практически всё, в первую очередь, потому что сама является диабетиком. И ее случай не единичный.

— Эти расходные материалы к инсулиновой помпе являются одноразовыми и подлежат замене каждые 3-4 дня. Отсроченное обеспечение расходными материалами к инсулиновой помпе недопустимо! Оно приводит к срыву инсулинотерапии и ставит под угрозу жизнь больного сахарным диабетом, -говорит Ольга Макарова, заместитель председателя ВРО ОООИ «РДА».

Инсулиновая помпа

Распоряжение правительства, регламентирующее выдачу диабетикам бесплатных комплектующих для помп: игл, инфузионных наборов, резервуаров, тест-полосок, вышло ещё в конце 2018 года. Во Владимирской области оно было реализовано лишь в этом году, но с задержками в поставках медоборудования. Об этом диабетики неоднократно сообщали в редакцию «Призыва». В итоге решили подать в суд на департамент здравоохранения.

— Учитывая, что закупка резервуаров под инсулин для помп, а также устройств для введения инсулина производилась только департаментом здравоохранения Владимирской области централизованно и несвоевременно, данная организация выбрана в качестве ответчика, — поясняет Ольга в судебном обращении.

Проблемы возникают на местах

Зачастую все просьбы больных сахарным диабетом упираются в стену ещё на уровне поликлиники. Лечащие врачи и заведующие отделениями отказывают пациентам с распространённой формулировкой «не было поставок из департамента». В итоге пациентов кормят «завтраками» и люди вынуждены покупать расходники за свой счет. И такие жалобы в диабетическую ассоциацию приходят регулярно:

«Моей внучке 19 лет, 30 сентября получила инвалидность 3-й группы, она прикреплена к студенческой поликлинике. Нам сказали, льготного обеспечения в этом году не ждать, всё уже распределено».

«На Токарева не выдают инфузионку к «Медтроник». С июля 2020 года нам только одну коробку выдали. Писала письменное обращение к заведующей. Ответа нет».

«Жалоба из Гусь-Хрустального: инфузионники к «АккуЧек» за 4-й квартал не выдали!».

В последнем ответе «Призыву» департамент здравоохранения коротко и ясно пояснил, что компенсировать траты диабетиков в поликлиниках не обязаны: «Механизм возмещения денежных средств за приобретение расходных материалов в амбулаторных условиях не предусмотрен».

Запасы тест-полосок и льготных комплектующих для помп в поликлиниках начали заканчиваться ещё этим летом. В начале сентября руководство облздрава пообещало, что решит проблему. Объем межбюджетных трансфертов для федеральных льготополучателей региона на изделия медицинского назначения составил 26,8 миллиона рублей.

Евгений Тяпкин, заместитель директора департамента здравоохранения

Люди не останутся без «расходки» для помп. Мне сегодня эндокринолог составляет пофамильный список, кому она нужна в экстренном порядке. И всё будет передано в ближайшее время. Не надо людям покупать оборудование за свой счет! Мы всё купим достаточно быстро, уже на днях. Деньги выделены, — заверил тогда Евгений Тяпкин, заместитель директора департамента здравоохранения.

На данный момент во Владимирской области зарегистрированы 220 пациентов, которым установлена инсулиновая помпа, из них 85 – дети. 173 пациента имеют группу инвалидности и обеспечиваются из средств федерального бюджета. Возможно, точечно и адресно где-то вопросы и были решены, но в целом система с выдачей расходников для помп до сих пор не отлажена.

Проверка Росздравнадзора выявила нарушения

Обеспечение расходными материалами взрослого населения, а также детей-инвалидов осуществляется по месту жительства в соответствии с заявками от медицинских организаций. Пациенты получают расходные материалы по мере необходимости и по жизненным показаниям. Данный вопрос в компетенции лечащего врача, настаивают в облздраве.

Ольга Макарова, как мы уже писали, прикреплена к первой городской поликлинике Владимира. Именно здесь ей отказали в выдаче комплектующих для помп. Перед тем как обратиться в суд, женщина отправила жалобу в прокуратуру. Отсюда её передали в Росздравнадзор. Надзорное ведомство провело в медучреждении свою проверку и выявило нарушения.

«При анализе представленного реестра выписанных и отпущенных рецептов Территориальным органом Росздравнадзора по Владимирской области установлен факт необеспечения Вас в ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 1 г. Владимира» назначенными льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в полном объеме:

— В 2020 году Вы не обеспечены препаратом «Инсулин» в период 12.03 — 14.04, 24.05 — 19.06, а также с 08.09 – по настоящий момент.

— В 2020 году Вы не обеспечены медицинским изделием «Резервуар к инсулиновой помпе» 12.03 — 29.04, 30.07 — 06.09.

— В 2020 году Вы не обеспечены медицинским изделием «Инфузионная система» 12.03 — 29.04, 29.09 – по настоящее время».

В итоге Росздравнадзор в своем ответе проинформировал пациентку, что в рамках Гражданского кодекса она имеет право взыскать свои убытки через суд. Что она и сделала.

Депутатский взгляд на проблему

Проблемную тему инсулиновых помп на днях обсуждали и депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. По этому поводу эмоционально выступила Ирина Кирюхина, бывший главный врач второго роддома. В приемную депутатов приходят обращения от матерей детей-диабетиков, которых также вовремя не могут снабдить комплектующими – иголками и катетерами для помп.

— Помпотерапия — очень расходная вещь, но она помогает ребенку выжить, – говорит Ирина Кирюхина. – В это устройство входят различные иглы, катетеры, которые надо менять, перекалывать, иначе будет воспаление в области введения. Один резервуар к помпе 1800 стоит. На тест-полоски надо 6000 рублей в месяц. Всего в месяц на лечение такого ребенка уходит 17 800 рублей.

Тест-полоски обходятся диабетику в 6000 рублей в месяц

В региональном департаменте финансов отчитались, что в этом году только на тест-полоски для детей из областного бюджета было выделено 6 миллионов рублей. Но освоено почему-то лишь 3,8 миллиона. И так, видимо, со всеми медикаментами.

– Дети, достигшие 18 лет, переходят на обеспечение из федерального бюджета. Департамент здравоохранения провел аналитику и рассчитал, что у нас в 2021 году будет детей на инсулиновой помпе 75 человек. И для них была рассчитана сумма 2,8 миллиона рублей, — пояснила Елена Путова, заместитель директора департамента финансов. — Если не будет хватать средств, департамент решит эту проблему. Детей без помп не оставят. В бюджете у нас нет расходов на сахарный диабет. Есть строчка – лекарственное обеспечение отдельной категории граждан. Все диабетики старше 18 лет, признанные инвалидами, обеспечиваются за счет средств федерального бюджета.

Но если есть проблема с маленькими пациентами, что уж говорить о взрослых. Многое зависит от закупок департамента здравоохранения, объясняют областные финансисты. В этом году, чтобы не было мучительных опозданий, вместо аптечного склада появился центр закупок.

Уже с этого года, с IV квартала, облздрав меняет систему закупок. Теперь они идут централизованно, а не в сами медучреждения. И департамент будет отслеживать, регулировать, где обнаружена нехватка. Это уже организаторское обеспечение. Теперь закупки должны приходить вовремя, — уверена Елена Путова.

Облздрав дает обещание

Перебоев с расходниками для помп не будет, заверяют и в самом департаменте здравоохранения. Здесь озвучивают причины летне-осеннего коллапса: «Трудности возникли с одним из поставщиков в связи с поставкой инфузионных наборов, не соответствующих требованиям, заявленным государственным контрактом. В настоящее время подготовлена документация для повторного проведения электронного аукциона».

На поставку расходных материалов к инсулиновой помпе уже заключены государственные контракты на сумму 9,7 миллиона рублей, на изделия медицинского назначения (тест-полоски) — на 15 миллионов рублей. К слову, тест-полоски уже поставлены в аптечные пункты. Льготники могут получить их здесь по выписанному рецепту врача. Для оперативного решения вопроса в департаменте советуют обращаться к ним напрямую – на «горячую линию» (круглосуточно): 8 (800) 200-82-33 или (4922) 77-86-40.

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Татьяна Данилова

Фото «Призыва»


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