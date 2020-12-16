Детям и беременным отказались выдавать бесплатные лекарства

Юлия Максимова — многодетная мама из Владимира. Обычно она не пользовалась положенной льготой — бесплатными лекарствами для ребенка до семи лет. Но год выдался тяжелым, препараты, которые выписывают при ОРВИ, резко выросли в цене. Когда заболела двухгодовалая дочка, Юлия решила воспользоваться своим правом. В начале декабря она обратилась за помощью в первую детскую поликлинику на Студеной горе. Врач бесплатно выписала ребенку лишь жаропонижающее средство. Остальные препараты: от боли в горле, сосудосуживающие капли в нос и противовирусные — пришлось покупать в аптеке за свой счет. Итого в многодетной семье на лечение ребенка потрачено более 1500 рублей.

— Мы все имеем право на бесплатные лекарства для детей до 3 лет, а многодетные до 7. Я никогда не пользовалась этой льготой, было лень. А сейчас уже просто вылетела в трубу с этими простудными болезнями. Решила оформить. На стадии педиатров проблем никаких — выпишем, но почти ничего из списка нет. От горла — нет, от насморка — нет. Противовирусных нет. Есть только какие-то антибиотики. Причем это еще неплохо. Медики на участке говорят, что полгода назад и того не было. То есть ничего вообще. Они думают, что это задержки с тендерами, — рассказала «Призыву» многодетная мама. – Причем на нашем участке работает очень хороший педиатр и медсестра, в сложившейся ситуации с лекарствами они ничуть не виноваты.

В департаменте здравоохранения администрации Владимирской области на обращение «Призыва» ответили, что с данной ситуацией уже разбирается руководство первой детской поликлиники. Нашей многодетной маме порекомендовали на будущее, если возникнут похожие проблемы, сразу обращаться к заместителю главного врача Людмиле Николаевне Макаровой лично или по телефону (4922) 32-35-75.

— Дополнительно сообщаем, что в случае возникновения проблем в части лекарственного обеспечения необходимо обращаться к руководству медицинской организации по месту жительства. Если проблема на этом уровне не решится, следует направить обращение в департамент здравоохранения Владимирской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году на лекарственное обеспечение детского населения Владимирской области было выделено около 400 миллионов рублей: 222,1 млн в рамках программы лечения высокозатратных нозологий, 16 млн в рамках федеральной льготы, 144,5 млн в рамках региональной льготы.

Около 400 миллионов рублей выделено на лекарства для детей в 2020 году.

Тем временем проблема с выдачей бесплатных лекарств коснулась не только детского населения Владимира, но и беременных женщин. Во второй женской консультации во время пандемии женщины заметили, что положенных бесплатных витаминов им тоже не предлагают, хотя родовой сертификат включает эти затраты. На каждую женщину положена сумма в размере 3000 рублей.

— Я иду за вторым ребенком. Но я даже не знала, что мне положены витамины бесплатные. Каждый раз их покупаю за деньги. На каждый триместр трачу порядка 1000 рублей, — рассказала «Призыву» Светлана.

— А я уже беременна третьим. И было очень странно, что в женской консультации второго роддома, который всегда для всех является примером, не выдают бесплатных витаминов. С первым ребенком я стояла на учете в студенческой поликлинике, это было лет 10 назад. Помню, мне тогда несколько раз подряд акушерка выписывала целый список бесплатных препаратов, причем недешевых. Это и поливитамины, и кальций, и фолиевую кислоту, и курантил. Со вторым ребенком я наблюдалась в поликлинике Юрьевца, там список был победнее, но тоже всё выписывали в положенные сроки, — поделилась опытом Анастасия.

По данной ситуации в облздраве пояснили, что все бесплатные лекарственные препараты выписываются при наличии показаний участковым акушером-гинекологом. Но проблему с отсутствием витаминов в женской консультации № 2 не стали отрицать.

— Как сообщил главный врач учреждения С.Е. Телегин, сейчас производится закупка медикаментов для беременных на 2021 год. Как только торги состоятся, беременные будут обеспечены бесплатными витаминами и другими препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Руководитель учреждения предпримет все меры, чтобы беременные получили положенные препараты. Напомним, что отправить обращение в департамент здравоохранения с вопросами либо жалобами можно по электронной почте dz@avo.ru, либо нажав на кнопку «Написать директору», — пояснили «Призыву» в облздраве.

Ранее «Призыв» сообщал, что бесплатные лекарства начали выдавать пациентам с коронавирусом.