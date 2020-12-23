Детский омбудсмен навестил перепуганную 18-летнюю маму

Эмоции в социальных сетях по поводу давления врачей перинатального центра на родившую 18-летнюю девушку сильно преувеличены. Почти все жалобы не имеют под собой оснований. Об этом «Призыву» сегодня рассказал уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Он лично поговорил с молодой мамой.

Сообщение о конфликтной ситуации, которая возникла между пациенткой — выпускницей детского дома и медиками, появилось в соцсетях. Девушка пожаловалась своим знакомым и волонтерам на грубость акушерок, которые якобы настоятельно рекомендовали ей отказаться от новорожденной девочки. А ещё новоиспечённая мать переживала, что её насильно удерживают в роддоме. Как оказалось, у пациентки катастрофически низкий гемоглобин.

У только что родившей девушки катастрофически низкий гемоглобин.

— Был я сейчас у Кристины вместе с опекой. Всё, что сказано в социальных сетях, – ложь. Претензий у этой девушки к учреждению вообще нет. «Кто-нибудь понуждал тебя?» — спрашиваю. «Нет, никто. Просто у меня был страх, почему меня не выписывают». У неё гемоглобин 60! При норме 120-150. Она бледная лежит, вообще никакая! — рассказал «Призыву» Геннадий Прохорычев. – Ей и кровь переливают, там капельницы стоят. Я говорю: «Вас не могут отпустить, вы что?!» И врач ей то же самое говорит, что она, если сейчас с ребёнком выйдет на улицу, упадет от бессилия, а медикам потом отвечать.

По словам детского омбудсмена, как только состояние Кристины улучшится, её тут же выпишут. А органы опеки будут сопровождать молодую маму дома.

По словам знакомых девушки, она должна стать хорошей мамой. Кристина не злоупотребляет спиртными напитками, получает специальное образование. У нее есть своя однокомнатная квартира, доставшаяся ей по наследству от бабушки. Там она недавно сделала ремонт. Что касается отца двух её дочек, это один и тот же человек. Но брать на себя ответственность за детей 18-летний парень якобы не захотел и ушел от Кристины.

С детскими вещами Кристине уже начали помогать неравнодушные жители Владимирской области. Пожертвовать можно подгузники и другие средства гигиены. Передать их можно через соседку Яну, её телефон 8 (900) 482-08-92.