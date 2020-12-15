Детские развлекательные центры и игровые комнаты оставили закрытыми до 15 января

Деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат приостановлена до 15 января 2021 года. Ограничительные меры решено продлить из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Интересно, но несмотря на формулировку «приостановление деятельности», ограничения не распространяются на развлекательные аппараты в этих же заведениях. Правда, функционировать они могут только при условии регулярной дезинфекции. Аппараты должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Учитывая, что грядут новогодние праздники, продление ограничительных мер может больно ударить по этому сегменту рынка.

Ограничительные меры продлены из-за ситуации с коронавирусом.

В этом же указе обозначена новая категория граждан, которые должны соблюдать режим самоизоляции. Ее выделили из общей категории пациентов с хроническими заболеваниями. Это люди с хроническими ревматоидными и аутоиммунными заболеваниями. Ранее обязательная изоляция предписывалась гражданам с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пенсионерам старше 65 лет и беременным женщинам.

Ранее «Призыв» сообщал, что число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки во Владимирской области второй день демонстрирует небольшое снижение. Инфицированы 184 человека. Для сравнения, в воскресенье был 191 случай.