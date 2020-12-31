Детские пособия продлят без справок

Все пособия и выплаты будут повышены на 4% с Нового года. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Владимирской области на последнем декабрьском заседании. В бюджете будущего года на это дополнительно предусмотрено около 79 миллионов рублей. Также договорились, что детские пособия будут автоматически продлены до марта 2021 года. Если у родителей закончился срок предоставления справок, подтверждающих право получения льготной выплаты, то не надо идти в собес. Если же семьи впервые хотели подать документы на пособия, то это можно сделать через портал госуслуг и многофункциональные центры.

53 тысячи семей получают детское пособие ежемесячно.

Сумма детского пособия совсем небольшая – 492 рубля с учетом индексации. Но семьи с детьми могут оформить и другие выплаты. Всего по разделу «Охрана семьи и детства» на 2021 год запланировано 7 миллиардов рублей. Есть единовременные пособия и ежемесячные выплаты в зависимости от доходов семьи, количества детей, а также их возраста. Подробнее информацию можно узнать на сайте департамента социальной защиты населения.

К примеру, за год почти на 40% выросло число получателей пособий на первого малыша. Ежемесячно по 11,2 тысячи рублей будут получать около 11 тысяч семей.

На поддержку около 8 тысяч многодетных семей предусмотрено 412 миллионов рублей. Средний размер социальной поддержки одной многодетной семьи составит 4356 рублей в месяц. Сохранен такой вид поддержки, как предоставление путевок на море. Как и в этом году, многодетных семей смогут бесплатно отправить только на наш юг. Заграничных вариантов больше не предлагают.