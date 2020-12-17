Дети Владимирской области пойдут на ёлку в белых масках

Новогодние представления разрешены, а хороводы вокруг ёлок — нет. Роспотребнадзор в преддверии зимних праздников напомнил про санитарные требования в учреждениях культуры и досуга Владимирской области. Детям, пришедшим на ёлку, придётся соблюдать масочный режим. И ещё — социальную дистанцию в 1,5 метра.

— Кроме того, заполняемость зала не должна превышать 50%, а при входе посетителям необходимо измерять температуру, — сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – Запрещены и услуги общественного питания на территории театра или ДК, исключение – продажа напитков в упаковке.

Строгости по ношению масок, прежде всего, распространяются на взрослых сопровождающих.

Во владимирских ДК, где уже запланированы спектакли, постараются вести себя с маленькими посетителями корректно, рассказали «Призыву» работники культуры. Если кто вдруг закапризничает и не захочет надеть маску, с них строго не взыщется. Ребёнка пропустят в зал, чтобы не портить ему праздник.

В среднем новогодние представления длятся около часа. Цены на билеты по городу варьируются от 400 до 1500 рублей. Заказать их можно и онлайн, и непосредственно в кассах. В театре «Разгуляй», к примеру, практикуют продажу билетов за наличные.

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости CОVID-19 продажа билетов на новогодние представления производится только за наличный расчет. В случае отмены новогодних представлений для детей по указу губернатора Владимирской области это будет гарантией возврата ваших денежных средств в кратчайшие сроки, — сообщается на сайте учреждения культуры.

Праздничные программы составлены так, что весь интерактив переместился в зрительный зал. Ребёнок станет участником шоу, не сходя со своего зрительного места.

Ранее «Призыв» сообщал, что фотографам и операторам запретили новогодние съемки на территории детских садов.