Дети начали тяжелее переносить коронавирус

Во Владимирской области стали регистрироваться более тяжелые случаи течения коронавируса у детей. Об этом глава регионального департамента здравоохранения рассказала на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации. По словам Елены Утемовой, первое представление о том, что дети вообще не подвержены инфекции или переносят ее очень легко, не соответствует действительности.

— Более тяжелые случаи заболевания среди детей стали регистрироваться, у нас есть случаи заболевания даже среди детей в возрасте до двух месяцев. Заболевают родители, приносят инфекцию домой, семья не может разъехаться по определенным обстоятельствам, — говорит Елена Утемова. — И у всех еще где-то живет представление о том, что дети не болеют или болеют легко. Поверьте мне, даже легкое ОРВИ у ребенка в месяц или два месяца, у ребенка до года чревато развитием тяжелых осложнений, поэтому лучше детям не болеть.

Вспомнила глава департамента и известные слова Елены Малышевой. Еще весной, когда вирус только начал диагностироваться в нашей стране, известная телеведущая, доктор медицинских наук назвала ковид «чудом чудесным», потому что дети им почти не болеют. Эти слова запомнили многие родители, считают в администрации области. А зря.

Между тем ковид сегодня активно выявляется, например, среди школьников.

Только на данный момент, по информации областного департамента образования, COVID-19 диагностирован у 452 учеников. Это в том числе стало поводом отправить детей на досрочные каникулы. Согласно рекомендации «Белого дома» школьников можно распустить уже 21 декабря.

При этом еще весной, когда дети были разобщены, заражались редко и переносили инфекцию по большей части легко, специалисты ожидали всплеск заболеваемости в сентябре-октябре. Предполагалось, что сезонные ОРВИ и грипп могут привести к нестандартному поведению COVID-19 и утяжелить течение болезни. Так оно и происходит, говорят специалисты.

Несмотря на это, дети все равно подвержены вирусу меньше взрослых. Об этом говорят данные о возрасте болеющих коронавирусом, которые были озвучены специалистами регионального управления Роспотребнадзора. Согласно этим сведениям в возрастной категории до года зафиксировано только 20 случаев заражения — 0,3% от общего числа, от года до 6 лет вирус подхватили 126 человек — 1,6%, а от 7 до 14 – 3,1%. Чуть больше инфицированных среди учеников старшего звена. Поэтому информацию о детях, которые забили ковидные госпитали, в Роспотребнадзоре опровергают.



— Дети меньше всего болеют ковидом. Если брать ОРВИ, каждый год у нас болеют дети, и каждый год мы закрываем классы. Если больше 20% детей не пришли в класс, значит, класс уже не учится. Это не от ковида, так было всегда, — пояснил начальник санитарного отдела Роспотребнадзора Сергей Макеев.

Понятно, что в общей статистике распространения вируса дети занимают последние места. Но надо понимать, что в отличие от взрослого населения детей проверяют на ковид реже. Да и переносят его многие бессимптомно. Настораживают случаи тяжелого течения у младшего поколения. И здесь, как несколько раз повторила Елена Утемова, лучше не болеть.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус во Владимирской области выходит на пиковые значения.