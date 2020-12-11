Дети начали тяжелее переносить коронавирус

Положительные тесты приходят младенцам

Во Владимирской области стали регистрироваться более тяжелые случаи течения коронавируса у детей. Об этом глава регионального департамента здравоохранения рассказала на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации. По словам Елены Утемовой, первое представление о том, что дети вообще не подвержены инфекции или переносят ее очень легко, не соответствует действительности.

Более тяжелые случаи заболевания среди детей стали регистрироваться, у нас есть случаи заболевания даже среди детей в возрасте до двух месяцев. Заболевают родители, приносят инфекцию домой, семья не может разъехаться по определенным обстоятельствам, — говорит Елена Утемова. — И у всех еще где-то живет представление о том, что дети не болеют или болеют легко. Поверьте мне, даже легкое ОРВИ у ребенка в месяц или два месяца, у ребенка до года чревато развитием тяжелых осложнений, поэтому лучше детям не болеть.

Елена Утемова призвала не болеть ковидом. Фото «Призыва»

Вспомнила глава департамента и известные слова Елены Малышевой. Еще весной, когда вирус только начал диагностироваться в нашей стране, известная телеведущая, доктор медицинских наук назвала ковид «чудом чудесным», потому что дети им почти не болеют. Эти слова запомнили многие родители, считают в администрации области. А зря.

Между тем ковид сегодня активно выявляется, например, среди школьников.

Только на данный момент, по информации областного департамента образования, COVID-19 диагностирован у 452 учеников. Это в том числе стало поводом отправить детей на досрочные каникулы. Согласно рекомендации «Белого дома» школьников можно распустить уже 21 декабря.

Глава облздрава настаивает на дистанционном образовании. Фото «Призыва»

При этом еще весной, когда дети были разобщены, заражались редко и переносили инфекцию по большей части легко, специалисты ожидали всплеск заболеваемости в сентябре-октябре. Предполагалось, что сезонные ОРВИ и грипп могут привести к нестандартному поведению COVID-19 и утяжелить течение болезни. Так оно и происходит, говорят специалисты.

Несмотря на это, дети все равно подвержены вирусу меньше взрослых. Об этом говорят данные о возрасте болеющих коронавирусом, которые были озвучены специалистами регионального управления Роспотребнадзора. Согласно этим сведениям в возрастной категории до года зафиксировано только 20 случаев заражения — 0,3% от общего числа, от года до 6 лет вирус подхватили 126 человек — 1,6%, а от 7 до 14 – 3,1%. Чуть больше инфицированных среди учеников старшего звена. Поэтому информацию о детях, которые забили ковидные госпитали, в Роспотребнадзоре опровергают.


Дети меньше всего болеют ковидом. Если брать ОРВИ, каждый год у нас болеют дети, и каждый год мы закрываем классы. Если больше 20% детей не пришли в класс, значит, класс уже не учится. Это не от ковида, так было всегда, — пояснил начальник санитарного отдела Роспотребнадзора Сергей Макеев.

Понятно, что в общей статистике распространения вируса дети занимают последние места. Но надо понимать, что в отличие от взрослого населения детей проверяют на ковид реже. Да и переносят его многие бессимптомно. Настораживают случаи тяжелого течения у младшего поколения. И здесь, как несколько раз повторила Елена Утемова, лучше не болеть.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус во Владимирской области выходит на пиковые значения.

Полина Тарбеева

Фото РИА «Новости» 


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