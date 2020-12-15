Депутаты и чиновники поспорили, каким дорогам достанется на ремонт

Муниципальные дороги получат больше денег, чем областные. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания, несмотря на протесты чиновников администрации Владимирской области. На декабрьском заседании регионального парламента разгорелся спор по дорогам. Решали, какие ямы главнее и куда стоит направить больше денег из бюджета. Губернатор и главный финансист области настаивали на том, что по региональным дорогам ездит больше транспорта, в том числе транзитного, нужны средства на выполнение нацпроекта «Качественные безопасные дороги». Но депутаты считают, что нужно латать ямы внутри городов. Народные избранники получают массу жалоб от жителей. Они обязаны реагировать на наказы избирателей.

Проблема дорожного ремонта стала предельно острой по итогам кампании текущего года. Изменилась система распределения субсидий, города и районы получали деньги из расчета доходов с транспортного налога. У кого больше автовладельцев, а также дорог с асфальтом, тому и дают большую субсидию. В итоге, во многих территориях возникли проблемы. Люди недовольны качеством дорог.

— В 2021 году деньги пойдут на ремонт муниципальных дорог. Они необходимы нашим людям, в том числе чтобы улучшить подъезды к больницам, школам и детским садам, чтобы отремонтировать дворовые территории, чтобы сделать качественные подъезды к промышленным предприятиям и не только, — выразили свое мнение депутаты.

В проект бюджета на 2021 год внесено 138 поправок.

Многие из поправок касаются развития дорожного хозяйства. В муниципалитеты направят 1,2 миллиарда рублей. Эти средства будут распределены по 21 муниципальному образованию. Перед принятием решения депутаты переговорили с руководителями всех городов и районов из списка получателей и получили их согласие. Власти на местах приложат все усилия, чтобы обновить самые проблемные направления.

Еще депутаты рассчитывают получить экономию на торгах по выполнению контрактов на ремонт дорог, а также на дополнительный доход от акцизов в течение будущего года. Так что денег должно хватить как на муниципальные, так и на региональные дороги, и не только на ремонт асфальта, но и на установку остановок общественного транспорта и опор наружного освещения проезжей части.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе начались подготовительные работы по строительству платного автобана М-12. Земельные участки готовят под изъятие в Петушинском и Собинском районах.