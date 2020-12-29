Дед Мороз взял в свои руки управление… общественным транспортом

Накануне Нового года управление общественным транспортом взял в свои руки Дед Мороз. Костюм сказочного волшебника примерил водитель автобуса 26-го маршрута Иван Громов. Уже 14 лет он радует своих пассажиров праздничной атмосферой. А все начиналось с обычного красного свитера. Сегодня у Ивана полный комплект: и шуба, и борода. Завершает образ медицинская маска. Работать в ней жарко и неудобно, говорит Иван. Но это требования особенного года, в конце которого всем очень хочется снова поверить в чудо.

— Все устали от этого напряжения, финансовых проблем и ограничений. А тут хоть какая-то отдушина под Новый год, какой-то праздник. Я думаю, людям сейчас очень нужен такой подарок, — говорит Иван.

Иван признается: в костюме новогоднего волшебника приходится работать с 5 утра до позднего вечера. Чтоб создать образ, нужно прийти в гараж на 20 минут раньше. Сложно. Но на другом месте себя он не видит. Любит сидеть за рулем с детства. А сейчас, когда салон украшен, день пролетает незаметно. Пассажиры машут Дед Морозу на остановках, встречный транспорт приветственно сигналит. Зачем водителю со стажем каждый раз удивлять жителей Владимира своим новогодним автобусом, и как сказочный волшебник выглядит без грима, узнаете из программы «Наши люди».

Тайм-коды выпуска:

0:29 — как родилась идея Деда Мороза — водителя;

1:15 — как украшал салон автобуса;

2:29 — как мечтал стать водителем;

2:59 — как сам встречал Деда Мороза в детстве;

5:33 — как решил порадовать всех в год пандемии;

6:26 — как работается в костюме Деда Мороза;

7:07 — как будет дарить подарки 31 декабря.