Дед Мороз рулит во Владимире

За две недели до Нового года Дед Мороз взял в свои руки управление… городским транспортом. С сегодняшнего дня зимнего волшебника можно заметить за рулем автобуса № 26 областного центра. Для создания настроения у пассажиров костюм сказочного персонажа примерил водитель с многолетним стажем. Под бородой в непростое время медицинская маска.

В образе Дед Мороза Иван проводит весь день. Так работать жарко, но интересно.

— Я уже много лет работаю водителем. Это была моя мечта. И всегда перед Новым годом как-то старался украсить салон, создать настроение пассажирам. Сначала надевал красный свитер, потом купил бороду. Теперь уже весь костюм, — рассказал «Призыву» водитель Иван Громов. — Самое сложное, что сейчас под бородой ещё и маску ношу, очень жарко. Зато вижу, как люди реагируют, особенно дети, все машут, радуются, что Дед Мороз за ними приехал. Людям не хватает положительных эмоций, вот стараюсь их создавать.

Рабочий день Деда Мороза начинается ни свет ни заря. Чтобы соответствовать образу, Иван приходит на работу минут на 20 раньше обычного: надо надеть костюм и загримироваться. Без шубы и бороды, говорит волшебник, его и не узнаешь. Но праздник жителям города Иван создает не ради личной славы, а чтобы те отвлеклись от проблем.

— В этом году с пандемией так много у всех переживаний, а тут садишься в автобус, и новогоднее настроение создаётся само по себе. Многие подходят, фотографируются. Особенно дети. 31 декабря всем маленьким жителям города за стишок подарю подарок, — рассказывает Иван. — Сам помню, как всегда ждал Новый год, загадывал желания, дергал его за бороду. Помню, как читал на стульчике стихи.

Сейчас стихи на Новый год готовят дети новогоднего водителя. Иван — многодетный папа. Вместе с семьей украшал салон родного автобуса. Мишура, бусы, гирлянда, игрушки — всё за свой счет. Но жена не ругала, говорит Иван. Она гордится, что муж — настоящий волшебник.

31 декабря у Деда Мороза за рулём — рабочий день.

Второй год подряд Ивану приходится рулить прямо на праздник. Он рассказывает, что подарки в этот день ему часто дарят радостные пассажиры. А сам сказочный герой обязательно загадает под бой курантов здоровья своей семье и всем жителям города.

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