Дед Мороз поднялся к детям на пожарной вышке

Накануне новогодних праздников маленьких пациентов областной детской клинической больницы навестил… Дед Мороз. Чтобы вручить детям сладкие подарки, сказочному гостю пришлось подниматься при помощи коленчатого подъёмника. Покорить высоту новогоднему волшебнику помогли сотрудники МЧС. В итоге более 150 ребят получили от Деда Мороза подарки, а от пожарных – пожелания скорейшего выздоровления.

Оригинальный способ поздравить детей придумали спасатели и облздрав.

В канун Нового года дети всегда ждут чуда и праздника, однако в условиях пандемии ряд привычных торжественных мероприятий пришлось отменить, уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Принимать участие в подобных проектах и инициировать их проведение сотрудники ведомства будут и в дальнейшем.