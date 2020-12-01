Дед Мороз из Гусь-Хрустального раздает бесплатные подарки

Дед Мороз из Гусь-Хрустального готовится раздавать бесплатные подарки маленьким жителям города. Новогодняя акция стартует в конце декабря и никого не оставит равнодушным. Зимний волшебник Василий Калинин прокатится по городу в настоящих санях. Подготовка в самом разгаре. Экипаж трудится над сказочной повозкой все свободное время. Организаторы акции надеются собрать и развести тысячи подарков. А начиналось все в прошлом году с простого желания украсить мотоцикл и проехаться по городу с елкой.

— В прошлом году сидели с ребятами дома. Было невесело. Кому-то пришла идея надеть костюм, сесть на мотоциклы и проехаться по городу. Мы посмеялись, я достал костюмы и парики. Когда стали наряжаться, настроение поднялось, мы сели на мотоциклы, взяли елку и поехали в центр, — рассказывает Василий Калинин. — Приехали, включили музыку. Люди вокруг стали улыбаться, фотографироваться с нами. Когда вернулись домой и сняли наряды, стало как-то грустно. Решили еще раз к Новому году сделать что-то глобальное, так и родилась идея с санями Деда Мороза.

В прошлом году удалось сформировать почти 1500 подарков. Их развезли по многодетным семьям и в местный детский дом. Сотни презентов просто раздали малышам на улице. В этом году праздник будет еще масштабнее. Присоединиться к акции может любой желающий. Кто готовит новогодний сюрприз для детей, узнаете в программе «Наши люди».