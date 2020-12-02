Дед Мороз и Снегурочка уходят в онлайн

Пандемия коронавируса меняет привычный формат новогодних поздравлений. Инфекция переводит на удаленку не кого-нибудь, а главных сказочных героев праздника. В период роста числа заболевших в онлайн уходят Дед Мороз и Снегурочка. Они уже готовы закружить малышей в сетевом хороводе. Праздничные агентства Владимира настраивают связь и делают волшебную выгородку.

— Онлайн-формат от Дедушки Мороза и Снегурочки вызван тем, что сейчас пандемия, число заболевших растет и далеко не все родители рискнут приглашать домой героев. Число заказов резко снизилось, поэтому мы и решили сделать онлайн-поздравление, — рассказал «Призыву» один из руководителей праздничного агентства Никита Хлапов. — Как это проходит? Через Skype или Zoom новогодние волшебники развлекают ребенка, проводят программу, стишки. По времени программа урезана, она рассчитана на 15-20 минут, а дома мы играли с детьми по 30-40 минут.

Никита рассказывает, что единственное, от чего точно пришлось отказаться, – хоровод вокруг елки. Все остальное аниматоры будут стараться воспроизвести. Такой формат, считают руководители праздничного агентства, поможет поверить в сказку сотням малышей, родители которых не готовы открывать двери пусть и волшебным, но все же потенциально опасным героям Нового года. Да и стоит поздравление на удаленке куда дешевле. Цена вопроса — от 500 до 700 рублей.

Однако уходить в онлайн готовы не все. Деды Морозы со стажем уверяют, что ничто не заменит личного контакта с ребенком. Дети любят рассматривать гостей, изучают их. Только так можно поддержать веру в новогоднее чудо, считает Антон Казаковский.

— Я не очень представляю, как можно поздравить детей онлайн. Это больше похоже на видеооткрытку. Это не то, что ждет ребенок, — говорит Антон. — Да, некоторые дети боятся танцевать с Дедом Морозом, играть с ним, но им важно увидеть его вблизи. Я сам, когда был мальчиком, боялся его, но мне интересно было изучить его посох, бороду, сапоги.

При этом и сторонники, и противники нововведений уверяют, что заказов в этом году значительно меньше.

Услуги Деда Мороза в основном востребованы у постоянных клиентов. Те, кто раньше вызывал на дом сказочных гостей, звонят и сейчас, несмотря на пандемию. Остальные предпочитают поздравлять малышей сами.

— У моих друзей, которые занимаются новогодними поздравлениями, заказы просели в разы, у некоторых исчезли совсем, остались штучные. Например, были выезды 7 раз в неделю по 3 заказа на день, стало 2 раза по заказу, — рассказала «Призыву» аниматор Елена Скубаева. — Сейчас Деда Мороза и Снегурочку заказывают только очень близкие друзья и постоянные из года в год клиенты.

Волшебникам приходится снижать ценник. Сейчас вызвать на дом праздник стоит от одной до трех тысяч рублей. Профессиональные Деды Морозы говорят, что все дело в спросе. Он меняется.

— Сейчас многие родители предпочитают не заказывать Деда Мороза на дом, а вместе с ребенком сходить на большую елку. Например, в Дом культуры или театр, — рассказывает Дед Мороз с 30-летним стажем Иван Колесов. — Кроме этого, профессиональных актеров с программой вызывают в детские садики и школы. Там есть возможность вручить детям подарки. Поэтому частных визитов на квартиры становится все меньше.

С 13 декабря по 13 января Деды Морозы проводят праздничный обход. В большинстве случаев до 28 декабря заказать их можно по одной цене, дальше плюс 25% от первоначальной стоимости. 31 декабря заплатить придется в два раза дороже. Красным цветом на календаре Дедов Морозов также отмечены 1, 6 и 7 января. Тогда с вас возьмут в полтора раза больше. Важно, чтобы до этого времени не ввели всеобщий локдаун.

Пока же под угрозой новогодние корпоративы взрослых. Кафе, барам и ресторанам запретили организовывать развлекательные мероприятия до 29 декабря. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.