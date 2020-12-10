Что вы знаете о зарождении владимирского футбола?

10 декабря отмечается Всемирный день футбола, который был введен по решению ООН. В этот день отдается дань спорту, который стал стилем жизни более чем для 120 миллионов человек. Многие считают, что футбол зародился в Англии. Его праотцом стала игра саксонцев, которые после сражений пинали головы своих противников. Но первые сведения о футболе обнаружили в китайских книгах. Так, еще во II тысячелетии до нашей эры китайские воины играли в подобную игру под названием Цу Чю, которая позволяла им поддерживать себя в хорошей форме.
В России днем рождения футбола считается 24 октября 1897 года. Именно в этот день прошел первый официальный футбольный матч. Но, конечно, первые футболисты появились на русской земле на несколько десятилетий раньше. И наш Владимирский край в этом деле был передовым. Ну, вы и сами это отлично знаете и с легкость ответите на вопросы теста, посвященного зарождению владимирского футбола.
Обсуждение 2
Местечко Никольское, никогда не было селом, находится на территории города Орехово-Зуево, но не посёлка Городищи. Савва Тимофеевич Морозов никакого отношения к за рождению футбола в Никольском не имеет. Команда КСО («морозовцы» «) была фабричной мануфактуры Викула Морозова с сыновьями, но не Покровской
Уважаемая Александра! Благодарю вас за искренний интерес, что вы проявили к этому тесту, и за хорошие знания истории футбола и Орехово-Зуева. Я поправила информацию в отношении поселка Никольское. Действительно, он никогда не был селом и вошел в состав города Орехово-Зуева в 1917 году. Но в остальном вы не правы.
С 1889-го по 1905 год текстильная фабрика в Никольском принадлежала Савве Морозову. И именно он при наборе специалистов обращал внимание на то, что «они должны быть молоды и обладать навыками игры в футбол». Об создании команды в Никольском в 1887 году писал бывший вице-президент Московской футбольной лиги Гарри Чарнок, который был директором фабрики в Никольском.
Официально «Морозовцы» именовались «Клуб спорта «Орехово». Село Орехово до 1917 года находилось в Покровском уезде Владимирской губернии. И вы правы: владельцем текстильной фабрики в Орехово был двоюродный брат Саввы Морозова — Викула Морозов.
Информацию я взяла из книги владимирского журналиста Вячеслава Юденича «100 летр владимирского губернского футбола»