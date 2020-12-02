Что вы знаете о Радужном?

Город Радужный – самый молодой во Владимирской области. 2 декабря 1991 года он был преобразован из поселка, возведенного для сотрудников оборонного предприятия «Радуга». Сейчас это исследовательский лазерный центр под тем же названием. Отсюда появились и имя самого города, и идея для флага – радуга украшает и официальный символ. Кроме нее, на полотне изображены ель и береза – как отображение географических особенностей региона. Город Радужный как будто списан из романов Стругацких. Здесь именно то будущее, о котором мечтали советские фантасты. А что вы знаете об этом уникальном месте?
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