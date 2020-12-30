Что делать, если не убирают снег?

— Колонны комплексных дорожных машин (КДМ) и грейдеры проводят патрульную снегоочистку автомобильных дорог города, в том числе в присоединенных территориях, а также их обработку противогололедными материалами. Расчистку тротуаров города выполняют 16 тракторов. Работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Снег фронтальными погрузчиками грузится в самосвалы и вывозится на специально оборудованный полигон, — сообщают в администрации Владимира.

Все чаяния автомобилистов и недовольство пешеходов нужно адресовать в ЦУГД по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.

Дворы — территория управляющих компаний

В мэрии Владимира каждый раз подчеркивают, что за уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, — их собственники или арендаторы. В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия», куда можно направить жалобы на частников. По телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.

Все управляющие компании имеют подрядные организации со спецтехникой и дворниками. Их телефоны и координаты указаны в квитанциях, которые приходят по оплате тарифа за содержание и ремонт общедомового имущества.

Но реальность наша такова, что лучший помощник автомобилиста, застрявшего во дворе, — это лопата. Перед новогодними праздниками лучше таким спецсредством запастись. Цена вопроса — от 300 рублей.

Всем жалобщикам — на городской портал

Тем, кто не смог дозвониться или откопаться самостоятельно, советуют обращаться на интернет-портал «Владимир — это мы». Власти обещают реагировать достаточно оперативно. Нужно выбрать раздел, описать проблему, загрузить адрес и фото и ждать ответа. Отчет поступит на электронную почту и будут опубликован в личном кабинете на сайте. По данным мэрии, за время работы портала поступило 8779 обращений.

Беда в том, что нередко власти лукавят с ответами, присылая жалобщикам оптимистичный отчет, что все исправлено. А по факту сугробы все там же, а ямы стали даже глубже. На фотоотчет же попадает либо соседняя улица, либо соседний двор. Мастера маркировки: цифры выглядят обнадеживающе, а по факту пыль в глаза.

Владимирцам советуют учиться парковаться

Очень часто с жалобами на плохое качество уборки снега мэрия отсылает всех к горе-парковщикам, которые препятствуют технике. Тракторы и грейдеры не могут добраться до крайних полос и границ тротуаров, потому что там стоят личные автомобили. Более того, управление ЖКХ стало вмешиваться в обустройство парковок во дворах. За год по настоянию недовольных горожан ликвидировали 17 парковок. Незаконные ограждения демонтированы на улицах Растопчина, Егорова, Добросельской, Батурина.

— Напоминаем, что п. 13.1.4 Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территориях общественных пространств, земельных участков многоквартирных домов и общежитий запрещает размещение глухих ограждений и ограждающих устройств (железобетонных блоков и плит, столбиков, цепей, проволоки, автомобильных шин и покрышек). Штраф для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, — сообщает мэрия.

Грозят штрафы и тем, кто паркуется на городских дорогах. В течение года на десятках улиц Владимира появились знаки, запрещающие стоянку и остановку, а также таблички, предупреждающие о работе эвакуаторов.