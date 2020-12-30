Что делать, если не убирают снег?

За магистрали отвечает ЦУГД
Все дороги ведут в ЦУГД. Эта структура в администрации Владимира отвечает за уборку городского пространства, ремонт дорог, установку знаков, нанесение разметки. Около 400 миллионов рублей из городского бюджета выделяется на содержание и работу специалистов Центра управления городскими дорогами. В мэрии уверяют, что ежедневно на уборку снега выходит около 60 единиц техники и около 70 рабочих.
424 километра дорог должен убирать и чистить ЦУГД.
Все чаяния автомобилистов и недовольство пешеходов нужно адресовать в ЦУГД по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.
Дворы — территория управляющих компаний
В мэрии Владимира каждый раз подчеркивают, что за уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, — их собственники или арендаторы. В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия», куда можно направить жалобы на частников. По телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.
Все управляющие компании имеют подрядные организации со спецтехникой и дворниками. Их телефоны и координаты указаны в квитанциях, которые приходят по оплате тарифа за содержание и ремонт общедомового имущества.
Но реальность наша такова, что лучший помощник автомобилиста, застрявшего во дворе, — это лопата. Перед новогодними праздниками лучше таким спецсредством запастись. Цена вопроса — от 300 рублей.
Всем жалобщикам — на городской портал
Тем, кто не смог дозвониться или откопаться самостоятельно, советуют обращаться на интернет-портал «Владимир — это мы». Власти обещают реагировать достаточно оперативно. Нужно выбрать раздел, описать проблему, загрузить адрес и фото и ждать ответа. Отчет поступит на электронную почту и будут опубликован в личном кабинете на сайте. По данным мэрии, за время работы портала поступило 8779 обращений.
Беда в том, что нередко власти лукавят с ответами, присылая жалобщикам оптимистичный отчет, что все исправлено. А по факту сугробы все там же, а ямы стали даже глубже. На фотоотчет же попадает либо соседняя улица, либо соседний двор. Мастера маркировки: цифры выглядят обнадеживающе, а по факту пыль в глаза.
Владимирцам советуют учиться парковаться
Очень часто с жалобами на плохое качество уборки снега мэрия отсылает всех к горе-парковщикам, которые препятствуют технике. Тракторы и грейдеры не могут добраться до крайних полос и границ тротуаров, потому что там стоят личные автомобили. Более того, управление ЖКХ стало вмешиваться в обустройство парковок во дворах. За год по настоянию недовольных горожан ликвидировали 17 парковок. Незаконные ограждения демонтированы на улицах Растопчина, Егорова, Добросельской, Батурина.
— Напоминаем, что п. 13.1.4 Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территориях общественных пространств, земельных участков многоквартирных домов и общежитий запрещает размещение глухих ограждений и ограждающих устройств (железобетонных блоков и плит, столбиков, цепей, проволоки, автомобильных шин и покрышек). Штраф для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, — сообщает мэрия.
Грозят штрафы и тем, кто паркуется на городских дорогах. В течение года на десятках улиц Владимира появились знаки, запрещающие стоянку и остановку, а также таблички, предупреждающие о работе эвакуаторов.
При этом в городе за год не появилось ни одной парковки или стоянки. Хотя, по прогнозным расчетам, администрация обещала в ближайшее время построить 30 многоуровневых гаражей и стоянки на 23 тысячи мест. Если нельзя во дворах и магистралях и не появилось новых, то куда девать автомобиль? Похоже, мэрии нужно больше найти виноватых, чем реальное решение проблемы.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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