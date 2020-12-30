Число выписанных пациентов с коронавирусом превысило количество госпитализированных

Глава областного департамента здравоохранения подготовила хорошую новость под Новый год. На итоговом брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке в регионе, Елена Утемова отметила, что впервые за долгое время число выписанных пациентов с ковидом превысило количество госпитализированных. Происходящее в регионе чиновница, отвечающая за медицину, назвала «зыбкой стабилизацией». И пожелала, чтобы в наступающего году число инфицированных пошло на снижение.

— Хочется, чтобы не просто наступила стабилизация, а чтобы наконец-то инфекционный процесс отступил и люди бы стали жить нашей обычной жизнью, — отметила Елена Утемова. — И текущая ситуация говорит о том, что есть некая зыбкая стабилизация. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день чуть меньше единицы. Мы уже не регистрируем такого роста заболеваемости. А самое главное, при развернутом коечном фонде в 1905 коек в последние несколько дней мы наблюдаем резерв коечного фонда порядка 20%.

При этом еще на прошлой неделе глава облздрава отмечала, что пациентами с коронавирусом занято больше 90% мест в инфекционных госпиталях. Резерв коечного фонда стремительно таял. А возможности открывать дополнительные места почти не осталось. На этой неделе ситуация выравнялась. Но это во многом связано с наступающими праздниками, отмечает специалист.

— Безусловно, все стараются покинуть стационар к Новому году, встретить его в кругу своих друзей и близких, — говорит Елена Утемова. — Однако выписать пациента позволит только клиническая ситуация, которая говорит о том, что опасность миновала, здоровью и жизни человека ничего не угрожает.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях находится 1527 жителей Владимирской области.

Большинству из них придется встретить праздник в медицинских учреждениях. Не уйдут домой и медицинские работники. Глава облздрава каждый раз подчеркивает, что врачи работают на пределе своих возможностей уже с весны, что по ним тоже скучают родные и близкие. Елена Утемова призвала жителей региона отнестись к предстоящим праздникам и новогодним каникулам максимально ответственно, чтобы не оказаться на больничной койке самим и дать возможность хоть немного передохнуть уставшим медикам.