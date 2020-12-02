Число умерших от коронавируса во Владимирской области увеличилось до 333

Пугающая цифра: за время пандемии уже 333 жителя Владимирской области умерли от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтверждены 9 летальных случаев. При этом в облздраве каждый раз подчеркивают, что статистика по смертности формируется только после проведения всех необходимых исследований. На это может уйти до 45 дней.

За минувшие сутки в регионе инфицированы еще 139 человек. Больше всего заболевших вновь во Владимире – сразу 36 случаев. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах заболели 18 и 15 человек соответственно. По 9 положительных тестов получили жители Юрьев-Польского и Ковровского районов, по 7 – Александровского, Гороховецкого и Кольчугинского, по 6 – Вязниковского и Собинского. По 5 человек заболели в Меленковском и Суздальском районах. 4 новых случая подтверждены в Камешковском районе, 3 – в Киржачском и 2 — в Селивановском.

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии составило 13 516 человек.

При этом регион вновь установил позитивный рекорд по выздоровевшим. За сутки больничный закрыли сразу 281 человек. Это максимальный показатель за все время. На этом фоне снизилось число активных носителей вируса. На данный момент в области ковидом инфицированы 1490 человек. Накануне цифра была выше – 1641.

По данным на 1 декабря, в больницах региона действуют 1656 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1369 из них заняты, это 83% всех мест. Ранее «Призыв» сообщал, что дополнительные 100 коек для больных ковидом были развернуты во Владимире, в городской больнице № 2.