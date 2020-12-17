Чиновники рассказали о переходе на дистанционку после школьных каникул

Областной департамент образования ответил на вопрос «Призыва» о возможном переходе на дистанционное обучение сразу после новогодних каникул. По словам и.о. руководителя ведомства Михаила Соловьева, в «Белом доме» готовы к любому развитию событий, но заглянуть в будущее сейчас сложно. Форма обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки на момент окончания праздников. До 11 января еще слишком много времени, чтобы прогнозировать развитие событий.

— Мы будем ориентироваться на ту обстановку, которая будет складываться по нашему региону. Будут сообщать нам соответствующие медицинские работники. Мы даром пророчества не обладаем. Ситуация с коронавирусом может поменяться как в ту, так и в другую сторону. Это, как говорится, как бог даст, — отметил чиновник на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе. — Но мы готовы к любому повороту событий. Люди дисциплинированные. За весну мы наработали определенный опыт. Руководители все в курсе.

Чиновники от образования не исключают перехода на дистанционку после Нового года.

По словам Михаила Соловьева, реагировать на ситуацию департамент образования готов оперативно. Во время каникул в «Белом доме» будут анализировать данные по заболевшим. При этом цели перевести детей на дистанционку нет, каждый раз подчеркивают в департаменте.

— Мы очень настороженно относимся к дистанционной форме обучения, но в то же время понимаем эпидобстановку и работаем дифференцируемо по данному вопросу, — отметил Михаил Соловьев.

Слухи о возможном переходе на дистанционку после праздников появились в связи с рекомендацией объявить досрочные каникулы. Многие родители помнят, с чего начиналось дистанционное обучение весной, и не хотят повторения истории. Причем тогда ни дети, ни педагоги не болели. Сейчас коронавирус диагностирован у 451 школьника, 56 воспитанников детских садов и 76 студентов. На больничном по COVID-19 361 учитель.

Затяжные праздники могут только усугубить ситуацию, считают в региональном управлении Роспотребнадзора. Надзорное ведомство вообще не исключает введение тотального карантина после Нового года. Тогда и школьников автоматически могут оставить дома. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.