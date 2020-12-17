Чиновники рассказали о переходе на дистанционку после школьных каникул

В «Белом доме» не исключили такой возможности

Областной департамент образования ответил на вопрос «Призыва» о возможном переходе на дистанционное обучение сразу после новогодних каникул. По словам и.о. руководителя ведомства Михаила Соловьева, в «Белом доме» готовы к любому развитию событий, но заглянуть в будущее сейчас сложно. Форма обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки на момент окончания праздников. До 11 января еще слишком много времени, чтобы прогнозировать развитие событий.

Мы будем ориентироваться на ту обстановку, которая будет складываться по нашему региону. Будут сообщать нам соответствующие медицинские работники. Мы даром пророчества не обладаем. Ситуация с коронавирусом может поменяться как в ту, так и в другую сторону. Это, как говорится, как бог даст, — отметил чиновник на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе. — Но мы готовы к любому повороту событий. Люди дисциплинированные. За весну мы наработали определенный опыт. Руководители все в курсе.

Чиновники от образования не исключают перехода на дистанционку после Нового года.

По словам Михаила Соловьева, реагировать на ситуацию департамент образования готов оперативно. Во время каникул в «Белом доме» будут анализировать данные по заболевшим. При этом цели перевести детей на дистанционку нет, каждый раз подчеркивают в департаменте.

Мы очень настороженно относимся к дистанционной форме обучения, но в то же время понимаем эпидобстановку и работаем дифференцируемо по данному вопросу, — отметил Михаил Соловьев.

Слухи о возможном переходе на дистанционку после праздников появились в связи с рекомендацией объявить досрочные каникулы. Многие родители помнят, с чего начиналось дистанционное обучение весной, и не хотят повторения истории. Причем тогда ни дети, ни педагоги не болели. Сейчас коронавирус диагностирован у 451 школьника, 56 воспитанников детских садов и 76 студентов. На больничном по COVID-19 361 учитель.

Затяжные праздники могут только усугубить ситуацию, считают в региональном управлении Роспотребнадзора. Надзорное ведомство вообще не исключает введение тотального карантина после Нового года. Тогда и школьников автоматически могут оставить дома. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


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