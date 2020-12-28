Чиновники посоветовали тяжелобольным пациентам слать побольше писем

В департаменте здравоохранения не стали разбираться в ситуации с тяжелобольными пациентами – героями публикаций «Призыва». На нашу просьбу провести проверку из-за отсутствия жизненно важных лекарств облздрав перевел всю ответственность на руководителей медучреждений, к которым прикреплены больные. Напомним, что в этом месяце мы рассказывали истории про онкобольного мужчину из Лакинска и женщину-астматика из Коврова. Еще один раковый больной, так и не дождавшись госпитализации и лечения, уже умер. Все эти люди остались один на один со своими болезнями. Назначенное врачом лечение так никто из них и не получил.

— Централизованные закупки препаратов осуществляются как департаментом здравоохранения, так и самими медицинскими организациями. Отвечает за лекарственное обеспечение пациента руководитель медицинской организации. Льготные категории граждан получают препараты по рецепту, который выписывает лечащий врач. Препараты льготополучателям выдаются в аптечном пункте. Трудности с получением лекарственных препаратов могут возникнуть в связи с ростом потребности в лекарственном обеспечении. Выявляются новые случаи заболеваний, которые требуют приобретения дополнительных партий медикаментов, — прозвучало в официальном ответе департамента здравоохранения.

Но в нашем случае речь идет о тяжелых больных, жизнь которых напрямую зависит от выписанного лекарства. Выходит в том, что больные не получают льготные препараты, виноваты главврачи больниц, которых назначил сам же департамент. Но разбираться со своими подчиненными здесь не собираются. Чиновники подчеркивают, что не могут проводить даже внутреннюю проверку по озвученным фактам, потому что это раскроет личные данные больного. К слову, ФИО пациентов в статьях мы не публиковали, только в официальном запросе ведомству.

— Обращаем ваше внимание, что в редакционном запросе приведены персональные данные пациентов. Департамент здравоохранения Владимирской области не может рассматривать запрос в отношении пациентов в открытом источнике, каковым является средство массовой информации, поскольку для проведения проверки потребуется раскрытие сведений, относящихся к врачебной тайне, — объяснили свою позицию в департаменте.

В случае если пациент не обеспечен лекарством в амбулаторных условиях, при наличии медицинских показаний он может получить жизненно важный препарат в стационарных условиях, говорят в облздраве. Но умерший ковровский пациент и его родственники несколько месяцев пытались добиться госпитализации. У них ничего не вышло. Мужчину уже с подтвержденным диагнозом заставили походить по врачам. Госпитализацию назначили на 30 декабря, до которой он так и не дожил.

Все эти тяжелые пациенты, о которых мы рассказываем в своих публикациях, обращаются в СМИ уже после долгих и часто безрезультатных писем и звонков в департамент здравоохранения и Росздравнадзор. Но профильное ведомство в ответах на запрос всегда подытоживает: пусть пациенты шлют свои обращения на электронный адрес облздрава. А ведь для многих больных это уже равнозначно тому, что стоит начать молиться, а не ждать врачебной помощи.