Черная вода потекла из кранов в новостройках Суздаля

Новоселы дома № 26 на бульваре Всполье в Суздале пожаловались на качество воды. В прошлую пятницу из кранов потекла почти черная мутная жижа. Страшно было даже душ принять, рассказал «Призыву» житель дома Антон Мезинцев. Пришлось её долго сливать. В выходные история повторилась. Пить такую воду было страшно: в ней плавали непонятные темные хлопья.

Житель дома снял показательное видео. Правда, на нем вода уже сливалась почти полчаса. Но и так понятно, что вода, заявленная как питьевая, этому статусу не соответствует.

— У нас в этом году поставили новые очистные сооружения, обещали, что вода будет чище. Поэтому ситуация непонятна. Нашему дому чуть больше 5 лет. Грязь из крана похожа на мелкую взвесь, мелкие-мелкие точки плавают, — рассказал Антон Мезинцев.

В местном водоканале сначала подумали, что грязь попала после аварийного порыва труб, но, разобравшись в ситуации, пояснили: в доме проводили плановую очистку системы водоснабжения. Однако никаких объявлений о предстоящих работах жители почему-то не припомнят.

— Я поговорил с управляющей компанией ИП Деркач. Они делали промывку фильтра, внутренних сетей. Немножко замутилась вода в сети. Сейчас всё нормально, – рассказал «Призыву» Анатолий Данилов, руководитель ООО «Водоканал». – Промывка проводилась только по 26-му дому.

Жители нового дома надеются, что проблема исчерпана. Иначе не очень понятно, как работает новая водозаборная станция в Суздале. Запустили ее в январе 2020 года. На оборудование было затрачено более 47 миллионов рублей, в основном из областного бюджета. По словам руководства «Водоканала», станция работает без нареканий. Пока.