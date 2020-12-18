Cхему дорожного движения изменят во Владимире

Во Владимире начнут менять схему движения на 30 ключевых транспортных узлах. Десятки дублеров магистралей станут односторонними. Эксперты компании «ДорМостПроект», которые разработали новый вариант комплексной схемы города, считают необходимым перераспределить потоки движения, чтобы уменьшить загруженность магистральных направлений.

Инструментов немного: изменить разметку, ввести запреты на парковку, сделать движение транспорта односторонним, отрегулировать работу светофоров. Специалисты рассчитали, дорожная ситуация в областном центре улучшится на 20%, когда появится 7 светофорных волн. То есть по 7 основным направлениям будет организован коридор непрерывного движения без простоев на запрещающий сигнал светофора.

— Владимир у нас на карте выглядит красным. Схема появилась в результате замеров, обследовали более 60 точек с квадрокоптеров. Мероприятия, которые мы предлагаем, не требуют больших вложений, но город сразу почувствует эффект, — считает главный инженер «ДорМостПроект» Андрей Паршков.

Новая дорожная схема рассчитана до 2035 года.

В ходе общественных обсуждений проекта дорожной схемы эксперты рассмотрели четыре проблемных перекрестка Владимира. Первый — пересечение Горького и Октябрьского проспекта. Должны ввести дополнительный поворот направо в сторону площади Ленина, останутся три полосы в прямом направлении. Огородят столбиками островки безопасности, с которых сегодня постоянно увозят нарушителей эвакуаторы. Одностороннее движение сделают на улице Северной и Промышленном проезде.

Второй перекресток — Горького и федеральная трасса. В сторону проспекта Строителей хотят сделать отдельный съезд направо без светофора. Остановку общественного транспорта перенесут ближе к перекрестку с Гастелло. Там же сделают регулируемый переход. Об этом городские дорожники говорили давно, но пока так и не предусмотрели финансов на изменение схемы движения на этом участке магистрали.

Третье пересечение — проспект Ленина и Верхняя Дуброва. Появится два кармана для съезда со стороны Москвы в «яму» и спуска от «Крейсера». За счет изменения разметки эксперты хотят упорядочить движение.

Четвертое пересечение — бульвар Иванова и федеральная трасса. Наконец, местные власти пришли к выводу, что бульвар пока расширять. Капремонт дороги провели, но ни метра лишнего не добавили. В итоге хвосты из машин тянутся от Балакирева. Повороты направо со стороны бульвара и Толмачевского проезда хотят выделить. Это больной вопрос для многих автомобилистов.



Самый сложный момент — две разворотных петли на «Пекинке». Они нужны, в частности, для городского автобусного маршрута, который возит пассажиров в Сельцо. Сейчас они ездят с нарушениями требований безопасности через автозаправку. Эксперты «ДорМостПроект» уверили, что этот вопрос согласовали с федеральным Упрдором.

Отдельно учтен вопрос о парковках. Парковочные места запланированы у 40 мест концентрации автомобилистов у больниц, административных зданий и образовательных учреждений. Парковки в центре, если и будут появляться, то исключительно платные.

По части развития сети общественного транспорта никаких нововведений не ожидается. Такого заказа от мэрии не поступало. Уточнили только расположение остановочных павильонов.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия составила список первоочередных дорог, на строительство которых будут выделены средства в ближайшие годы.