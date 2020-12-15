Чек-лист: как определить эмоциональное выгорание

Синдром эмоционального выгорания — этот термин в 2020 году стал звучать все чаще. И это не случайно. Страх неизвестности, вынужденная самоизоляция, ощущение незащищенности, ограничение свободы передвижения и даже масочный режим — все это лишь подливает масла в огонь. Официально эмоциональное выгорание не классифицируется как медицинское состояние, но ВОЗ включила его в Международную классификацию болезней, что уже свидетельствует о серьезности синдрома.

Эмоциональное выгорание — это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Эмоциональное выгорание касается непосредственно профессионального контекста и не должно применяться к опыту из других сфер жизни, — такое определение дает этому эмоциональному состоянию Всемирная организация здравоохранения.

Это состояние психологи по-другому называют эмоциональным истощением. В прежние годы оно было больше свойственно работникам из больших коллективов, где работали от «звонка до звонка». А сейчас человек в погоне за успехом, под давлением окружения и начальства сам загоняет себя в угол.

— В погоне за результатом, в режиме «отличника» происходит нарастание эмоционального напряжения с последующим выгоранием, словно если электрическую лампочку не выключать несколько суток подряд, – так просто и образно описывает синдром психолог из Владимира Марья Аксенова.

Синдром эмоционального выгорания сильно помолодел за последние 10 лет, говорит Марья Аксенова. Реальность такова, что уже к 27 годам у многих наступает пик эффективности: быстрые карьерные взлеты, неоправданные надежды, финансовые проблемы и последующий эмоциональный срыв. Психолог назвала «Призыву» пять тревожных признаков, по которым можно определить у себя эмоциональное выгорание.

Признак № 1: вы стали хуже себя чувствовать

Есть у эмоционального выгорания «первые звоночки», часто на физиологическом уровне. Недомогание может начаться с психосоматических проявлений: частая мигрень, боли в спине, одышка, бессонница. Затем подтягиваются забывчивость, хроническая усталость и истощение. Подобные изменения свойственны людям всех профессий.

— С переходом на дистанционную работу я весь день теперь провожу за компьютером. Съемок сейчас как таковых нет. Перед глазами на мониторе много текста за день просматриваю, печатаю. Я теперь почти всегда чувствую усталость, плохо сплю, голова болит, стала очень раздражительной, – поделилась одна из коллег-журналистов.

Признак № 2: вы изменили свое отношение к окружающим

Мир после пандемии уже не будет прежним. Люди учатся жить по-новому. Но адаптация к этой реальности происходит тяжело. В коллективах всё чаще наблюдаются безынициативность, цинизм, замкнутость, утрата чувства юмора, пессимизм, раздражительность. И если вы с какими-то вещами раньше вполне могли смириться, то теперь ваше отношение к событиям, людям и самой работе сильно изменилось. И вы ничего не можете с этим поделать.

— Я признаюсь, что я сейчас просто ненавижу пациентов, — рассказала «Призыву» медсестра одной из больниц Владимира. — Сейчас пациенты требуют к себе слишком повышенного внимания, как будто мы обслуживающий персонал. А они ведут себя, как господа, все капризничают. А мы, медики, ведь сами болеем, и всё равно притаскиваемся на работу. Мне, несмотря на все признаки коронавирусной инфекции, включая положительный мазок, дали короткий больничный. Пришлось выйти в свой кабинет диагностики недолеченной и заново, по кругу, выслушивать претензии больных. Я на грани!

Признак № 3: у вас вдруг упала самооценка

Негативная самооценка — один из ярких признаков эмоционального выгорания. Вы перестали радоваться своим успехам. Вам кажется, что вы неэффективны и неспособны решить элементарные вопросы. Все это порождает чувство вины и опустошенность. Многие рассказывают об эмоциональном ступоре.

— Думаю, мужчинам в чем-то тяжелее, на нас лежит ответственность за семью, за ее материальное благополучие. Весной у меня начались проблемы в бизнесе. Все навалилось, было ощущение, что задыхаюсь. Если честно, опустились руки. Хотелось просто лечь и лежать. Раздражало все: жена, дети, родители, о подчиненных даже не говорю, — рассказал «Призыву» предприниматель из Владимира. — Мне повезло с женой. Если бы не она, я бы не справился.

Признак № 4: вы стали хуже работать

Для эмоционального выгорания характерны проблемы с концентрацией и постоянное напряжение. Вкупе с подозрительностью, недоверчивостью, раздражительностью, эмоциональными всплесками это обязательно снизит вашу эффективность на работе. Часто сотрудники в таком состоянии говорят, что им тяжело начать что-то делать. Они испытывают мотивационное истощение. При этом многие постоянно чем-то заняты, но результата нет.

— Остро чувствуется дефицит времени, восприятие репертуара рабочих действий как скудного. Например, у педагогов это проявляется в виде повышение раздражительности к ученикам без видимых на то причин, в виде негативной установки в целом. У работников сферы торговли (услуг) может стать заметной с появлением дистанции с клиентами и коллегами. Во всех случаях — формальное выполнение обязанностей, как проявление цинизма. Если хотя бы пять признаков у вас есть, то стоит немного остановиться и задуматься, а может и обратиться за консультацией, — советует Марья Аксенова.

Признак № 5: вы стали искать «радостизаменитель»

Некоторые люди, почувствовав первые признаки выгорания, начинают себя успокаивать разными обманными способами. Казалось бы один из самых безобидных – это еда. Но у человека с расстройством психики, неустойчивой нервной системой на фоне переживаний может возникнуть анорексия или булимия. Отказ от еды, переедание и дальнейшее избавления от употребленной пищи.

Также среди клиентской базы психологов много кофеманов или кофе-маньков, курильщиков и злоупотребляющих алкоголем. Отдельная категория – любители антидепрессантов. Эти люди не пьют обычный пустырник или валерьянку, им нужна артиллерия потяжелее. Но это подмена искусственно созданного спокойствия, ни к чему хорошему в будущем не приведет, если не искать источников здоровой радости.

Способы «потушить» эмоциональное выгорание

Где же искать положительные эмоции, когда кругом одни запреты и ограничения? Начнем прямо из дома посещать онлайн-экскурсии в музеи мира, смотреть спектакли и концерты, любимое кино — всё то, что раньше не было так доступно. Потом есть стандартный, но проверенный набор душевного лечения: прогулки на природе, медитация, чтение увлекательной книги, арт-терапия, прослушивание любимой музыки. А в сложных ситуациях — сопровождение специалистов.Можно принять участие в каком-либо мастер-классе или психологическом тренинге.

— Главное резко не начать отдыхать, поскольку это может повлечь еще большее обесценивание личности, следует помнить, что лучший отдых — это смена деятельности, — предупреждает Марья Аксенова. — Например, не просто прогулка, а посещение старинного здания или места с исторической ремаркой, или фотопрогулка. Можно пробовать готовить новые блюда, раз в неделю смотреть фильм, который раньше бы не стали смотреть, так сказать заставить себя переключиться.

Где найти бесплатную помощь?

В этом году на базе общественной организации Палата защиты прав пациентов создана команда психологов — волонтеров, которые готовы прийти на помощь каждому человеку, в том числе с признаками эмоционального выгорания. Работа уже ведется с медицинскими работниками, пациентами, беременными женщинами, а также родственниками тяжелобольных. Марья Аксенова регулярно проводит психологические тренинги. По её словам, положительная эмоциональная встряска для такой категории людей особенно эффективна. А также поддержка в группе единомышленников.

— Лучшее лечение — это профилактика. Я работаю с персоналом уже порядка 10 лет. У нас с супругом есть также мебельный салон, так вот в рабочем коллективе, в качестве предупреждения эмоционального выгорания обязательно беседуем с сотрудниками на отвлеченные темы, делаем перестановку в торговом зале, сейчас проводим ребрендинг, в общем-то, стараемся устраивать положительные эмоциональные встряски для снятия напряжения, — рассказывает психолог.

Записаться на консультации психологов можно на их страницах в соцсетях и по телефону общественной организации – 8 (920) 624-24-00. Также напомним, что в регионе действует бесплатный «Телефон доверия»: (4922) 33-33-33.