Частная клиника заплатит более 450 тысяч рублей за врачебную ошибку

Родителям маленького ребенка, пострадавшего из-за врачебной ошибки, выплатят более 450 тысяч рублей. Областной суд сообщает, что решение, ранее вынесенное Судогодским районным судом, оставлено без изменения. Апелляционная жалоба ответчика не удовлетворена.

О резонансном деле «Призыв» рассказывал в декабре прошлого года. Родители обратились в частную клинику после того, как сын пожаловался на боли в носу. Лечащий врач за несколько визитов не заметил в носу мальчика инородное тело и поставил диагноз «аллергический риносинусит». Не помог специалисту и рентгеновский снимок.

Зато помогли маленькому пациенту в областной детской больнице. Врачи сразу же обнаружили инородное тело, провели необходимую операцию и извлекли предмет. В итоге ребенок выздоровел.

Специалистам ОДКБ достаточно было уложить мальчика на кушетку и внимательно осмотреть.

Пострадавшая сторона потребовала от ответчиков миллион рублей. В итоге суд удовлетворил иск частично. Клинику обязали выплатить в пользу истцов материальный ущерб в размере 3346 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 1673 рубля, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 11 тысяч. Компенсация морального вреда составила 300 тысяч рублей, также на клинику наложен штраф – еще 150 тысяч.

Ранее «Призыв» сообщал, что в суд на департамент здравоохранения подали диабетики.