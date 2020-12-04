CATHARSIS, грузинские танцы и «Доходное место»: проведите выходные ярко!

Самые интересные события уик-энда

  1. CATHARSIS во Владимире 18+

    Один из лидеров российского heavy/power metal возвращается во Владимир с презентацией нового альбома. После успеха масштабной постановки SYMPHONIAE IGNIS, приуроченной к 20-летию группы, коллектив решил вывести этот симбиоз на следующий уровень, впервые в своей истории записав студийный материал с симфоническим оркестром, и представив его в большой концертной постановке.

    В воскресенье вам предоставляется шанс впервые услышать новый материал коллектива в симфоническом звучании, все лучшие композиции группы в оркестровых версиях и редкие для концертных сетов песни! CATHARSIS возвращаются, чтобы представить одну из самых насыщенных концертных постановок и наполнить вечер еще более яркими впечатлениями, как это умеют делать только они!

    Maxtone Concert Hall:  ул. Большая Нижегородская, 19

    6 декабря в 19.00

    Цена — от 700 руб.

  2. «Доходное место». Комедия в двух действия 12+

    Дмитрий Астрахан, режиссер со всемирной известностью, по-новому взглянул на известную пьесу Александра Островского. Нестареющая классика в исполнении одного из самых старых театров страны. Этот спектакль рассказывает о падении нравов, о том, как принципы меркнут перед любовью и нищетой, о том, что за каждым углом могут ждать разительные перемены. Одному из героев все же повезло. Повезло в том, что перед самым падением, перед самым предательством самого себя вмешались обстоятельства и помогли ему. Так может, это значит, что еще не все потеряно? Может быть, мы еще в силах что-то изменить?

    ART-HALL (бывший ДК «Точмаш»): ул. Северная, 2а

    5 декабря в 18.00

    Цена билета – 450-500 руб.

    Фото: dramavladimir.ru

  3. Вечер грузинского танца 6+

    Абрагули, кинтаури, хевсурули, аджарский и осетинский танцы…. Наверняка найдутся те, кто когда-нибудь слышал эти слова. Но если нет, то вам непременно стоит побывать на отчетном концерте ансамбля национального грузинского танца «Имеди» (руководитель — Тамаз Эджибадзе) и узнать, сколько красоты и грации скрывается за этими словами. В этот вечер вы сможете увидеть все разнообразие стилей и направлений танцевальных номеров, мастерство исполнителей, красоту костюмов, яркость красок композиций и настроений его участников.

    Городской Дворец культуры: ул. Горького, 54

    6 декабря в 17.00

    Цена билета – от 300 руб.

    Фото: vladimir-city.ru

  4. Литературный вечер «Ещё люблю, ещё томлюсь...» 6+

    В 2020 году исполняется 200 лет со дня рождения замечательного русского поэта и переводчика Афанасия Афанасьевича Фета (05.12.1820 — 03.12.1892). Его появление в литературе не было случайным. Он получил хорошее домашнее образование, затем окончил немецкий пансион и Московский университет, 13 лет носил мундир офицера, служа в русской армии, затем женился и, выйдя в отставку, решил заняться домашним хозяйством и посвятить остаток жизни литературной деятельности. Самобытная и узнаваемая лирика Фета и в наши дни трогает сердца читателей. На стихи поэта написаны многие романсы. Его произведения входят в обязательную школьную программу.

    Проведите субботний вечер с томиком стихов поэта и послушайте строки зарубежных авторов в его переводах. Прикоснитесь к прекрасному!  Встречу проводят сотрудники отдела гуманитарной литературы и отдела литературы на иностранных языках.

    Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

    5 декабря в 15.00

    Вход свободный

    Фото: faktrus.ru

  5. ALIEN GARDEN 18+

    ALIEN GARDEN — нетипичное инструментальное трио, исполняющее исключительно авторскую смесь дет-метала и прог-рока. Костяк группы – люди, искусно владеющие своими инструментами: инженеры и профессиональные музыканты. Им есть что сказать любой аудитории. Их музыка уместна практически везде, так как группа исполняет композиции разных стилей и направлений. Неизменно лишь одно — их искренность.

    MORG: ул. Луначарского, 3и

    5 декабря в 19.00

    Цена билета – 200 руб.

  6. «Аффинаж» 18+

    Их визитная карточка — современное прочтение народных мотивов и образов, герой которого постоянно находится в вечном поиске смысла жизни и причин происходящего вокруг. Союз гитары, баса, баяна и тромбона — явление редкое для российской сцены, а оттого обладающее притягательностью и способное собирать залы с не меньшей, чем у поп- и рэп-исполнителей, наполняемостью. Сами музыканты говорят, что работают в синтетическом стиле нуар-шансон. Возможно, именно он с особым шармом позволяет показать всю неповторимость и уникальность русской души. На концерте во Владимире группа «Аффинаж»  исполнит все хиты и презентует новый альбом.

    Maxtone Concert Hall:  ул. Б. Нижегородская, 19

    5 декабря в 19.00

    Цена — от 700 руб.

  7. Экскурсия «По следам гренадерских полков» 6+

    В 1893 году в нашем городе были размещены 9-й Сибирский и 10-й Малороссийский гренадерские полки. Чем это не повод, чтобы прогуляться по нетуристическим тропам центра Владимира и узнать о нем много интересного. Например, что делали гренадеры в Народном доме трезвости? Чем отличается Офицерское собрание от Дома офицеров? Почему тупик называется Манежным, а спуск – Ерофеевским? Куда ведет Жандармский спуск? Где находится самая узкая улица города? И кого зачали на Зачатьевской улице? Об этих и многих других малоизвестных фактах из жизни города Владимира на рубеже XIX и XX веков пойдет речь на этой экскурсии.

    Место встречи: у Центра изобразительного искусства на ул. Большой Московской, 24

    6 декабря в 12.00, длительность около двух часов

    Стоимость — кто сколько захочет

    Фото: pastvu.ru

  8. Поэзия в городе 16+

  9. Рождественский музыкальный привет из Эрлангена  0+

    Под девизом «Настоящая романтика» в городе Эрланген на  6 декабря был запланирован концерт камерного хора Франконии. Но он был отменен ввиду ограничений, введенных  из за пандемии в Германии. Но основатель и руководитель ансамбля Дориан Кайльхак решил не сдаваться и вместо привычного выступления перед публикой организует  в воскресенье одночасовую прямую трансляцию из Редутен-зала Эрлангена. С приветственным словом к городам-побратимам обратится обер-бургомистр Флориан Яник. В сложившейся ситуации виртуальный концерт из Эрлангена призван показать солидарность с друзьями со всего мира и подарить надежду в эти сложные времена.

    В концерте прозвучит серенада ми мажор для струнного оркестра Антонина Дворжака оп. 22 и серенада для струнного оркестра до мажор  П.И. Чайковского оп. 48.

    Эрллангенский пианист и дирижер Дориан Кайльхак руководит не только камерным хором «Франкония», он также является профессором  консерватории Инсбрука и главным дирижером филармонии Фогтланда.

    Концерт будет транслироваться 6 декабря в 21.00 по московскому времени по данной ссылке.

    Фото: camerata-franconia.de

Подготовила Татьяна Лысова

Фото: a-a-ah.ru


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