CATHARSIS, грузинские танцы и «Доходное место»: проведите выходные ярко!

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CATHARSIS во Владимире 18+
Один из лидеров российского heavy/power metal возвращается во Владимир с презентацией нового альбома. После успеха масштабной постановки SYMPHONIAE IGNIS, приуроченной к 20-летию группы, коллектив решил вывести этот симбиоз на следующий уровень, впервые в своей истории записав студийный материал с симфоническим оркестром, и представив его в большой концертной постановке.
В воскресенье вам предоставляется шанс впервые услышать новый материал коллектива в симфоническом звучании, все лучшие композиции группы в оркестровых версиях и редкие для концертных сетов песни! CATHARSIS возвращаются, чтобы представить одну из самых насыщенных концертных постановок и наполнить вечер еще более яркими впечатлениями, как это умеют делать только они!
Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19
6 декабря в 19.00
Цена — от 700 руб.
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«Доходное место». Комедия в двух действия 12+
Дмитрий Астрахан, режиссер со всемирной известностью, по-новому взглянул на известную пьесу Александра Островского. Нестареющая классика в исполнении одного из самых старых театров страны. Этот спектакль рассказывает о падении нравов, о том, как принципы меркнут перед любовью и нищетой, о том, что за каждым углом могут ждать разительные перемены. Одному из героев все же повезло. Повезло в том, что перед самым падением, перед самым предательством самого себя вмешались обстоятельства и помогли ему. Так может, это значит, что еще не все потеряно? Может быть, мы еще в силах что-то изменить?
ART-HALL (бывший ДК «Точмаш»): ул. Северная, 2а
5 декабря в 18.00
Цена билета – 450-500 руб.
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Вечер грузинского танца 6+
Абрагули, кинтаури, хевсурули, аджарский и осетинский танцы…. Наверняка найдутся те, кто когда-нибудь слышал эти слова. Но если нет, то вам непременно стоит побывать на отчетном концерте ансамбля национального грузинского танца «Имеди» (руководитель — Тамаз Эджибадзе) и узнать, сколько красоты и грации скрывается за этими словами. В этот вечер вы сможете увидеть все разнообразие стилей и направлений танцевальных номеров, мастерство исполнителей, красоту костюмов, яркость красок композиций и настроений его участников.
Городской Дворец культуры: ул. Горького, 54
6 декабря в 17.00
Цена билета – от 300 руб.
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Литературный вечер «Ещё люблю, ещё томлюсь...» 6+
В 2020 году исполняется 200 лет со дня рождения замечательного русского поэта и переводчика Афанасия Афанасьевича Фета (05.12.1820 — 03.12.1892). Его появление в литературе не было случайным. Он получил хорошее домашнее образование, затем окончил немецкий пансион и Московский университет, 13 лет носил мундир офицера, служа в русской армии, затем женился и, выйдя в отставку, решил заняться домашним хозяйством и посвятить остаток жизни литературной деятельности. Самобытная и узнаваемая лирика Фета и в наши дни трогает сердца читателей. На стихи поэта написаны многие романсы. Его произведения входят в обязательную школьную программу.
Проведите субботний вечер с томиком стихов поэта и послушайте строки зарубежных авторов в его переводах. Прикоснитесь к прекрасному! Встречу проводят сотрудники отдела гуманитарной литературы и отдела литературы на иностранных языках.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
5 декабря в 15.00
Вход свободный
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ALIEN GARDEN 18+
ALIEN GARDEN — нетипичное инструментальное трио, исполняющее исключительно авторскую смесь дет-метала и прог-рока. Костяк группы – люди, искусно владеющие своими инструментами: инженеры и профессиональные музыканты. Им есть что сказать любой аудитории. Их музыка уместна практически везде, так как группа исполняет композиции разных стилей и направлений. Неизменно лишь одно — их искренность.
MORG: ул. Луначарского, 3и
5 декабря в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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«Аффинаж» 18+
Их визитная карточка — современное прочтение народных мотивов и образов, герой которого постоянно находится в вечном поиске смысла жизни и причин происходящего вокруг. Союз гитары, баса, баяна и тромбона — явление редкое для российской сцены, а оттого обладающее притягательностью и способное собирать залы с не меньшей, чем у поп- и рэп-исполнителей, наполняемостью. Сами музыканты говорят, что работают в синтетическом стиле нуар-шансон. Возможно, именно он с особым шармом позволяет показать всю неповторимость и уникальность русской души. На концерте во Владимире группа «Аффинаж» исполнит все хиты и презентует новый альбом.
Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19
5 декабря в 19.00
Цена — от 700 руб.
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Экскурсия «По следам гренадерских полков» 6+
В 1893 году в нашем городе были размещены 9-й Сибирский и 10-й Малороссийский гренадерские полки. Чем это не повод, чтобы прогуляться по нетуристическим тропам центра Владимира и узнать о нем много интересного. Например, что делали гренадеры в Народном доме трезвости? Чем отличается Офицерское собрание от Дома офицеров? Почему тупик называется Манежным, а спуск – Ерофеевским? Куда ведет Жандармский спуск? Где находится самая узкая улица города? И кого зачали на Зачатьевской улице? Об этих и многих других малоизвестных фактах из жизни города Владимира на рубеже XIX и XX веков пойдет речь на этой экскурсии.
Место встречи: у Центра изобразительного искусства на ул. Большой Московской, 24
6 декабря в 12.00, длительность около двух часов
Стоимость — кто сколько захочет
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Поэзия в городе 16+
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Рождественский музыкальный привет из Эрлангена 0+
Под девизом «Настоящая романтика» в городе Эрланген на 6 декабря был запланирован концерт камерного хора Франконии. Но он был отменен ввиду ограничений, введенных из за пандемии в Германии. Но основатель и руководитель ансамбля Дориан Кайльхак решил не сдаваться и вместо привычного выступления перед публикой организует в воскресенье одночасовую прямую трансляцию из Редутен-зала Эрлангена. С приветственным словом к городам-побратимам обратится обер-бургомистр Флориан Яник. В сложившейся ситуации виртуальный концерт из Эрлангена призван показать солидарность с друзьями со всего мира и подарить надежду в эти сложные времена.
В концерте прозвучит серенада ми мажор для струнного оркестра Антонина Дворжака оп. 22 и серенада для струнного оркестра до мажор П.И. Чайковского оп. 48.
Эрллангенский пианист и дирижер Дориан Кайльхак руководит не только камерным хором «Франкония», он также является профессором консерватории Инсбрука и главным дирижером филармонии Фогтланда.
Концерт будет транслироваться 6 декабря в 21.00 по московскому времени по данной ссылке.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: a-a-ah.ru
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