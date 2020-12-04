CATHARSIS, грузинские танцы и «Доходное место»: проведите выходные ярко!

Один из лидеров российского heavy/power metal возвращается во Владимир с презентацией нового альбома. После успеха масштабной постановки SYMPHONIAE IGNIS, приуроченной к 20-летию группы, коллектив решил вывести этот симбиоз на следующий уровень, впервые в своей истории записав студийный материал с симфоническим оркестром, и представив его в большой концертной постановке.

В воскресенье вам предоставляется шанс впервые услышать новый материал коллектива в симфоническом звучании, все лучшие композиции группы в оркестровых версиях и редкие для концертных сетов песни! CATHARSIS возвращаются, чтобы представить одну из самых насыщенных концертных постановок и наполнить вечер еще более яркими впечатлениями, как это умеют делать только они!

Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19

6 декабря в 19.00

Цена — от 700 руб.