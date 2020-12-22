Бычок Цезарь устроил веселую жизнь фермеру

Наступающий Новый год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Если верить восточному календарю, он принесёт людям мудрость, благородство и закалит характер. У судогодского фермера Вячеслава Никашкина его восьмимесячный бычок Цезарь характер уже закалил. Своим норовом и шаловливым характером. А ещё принёс хлопоты, финансовые расходы при покупке и позитивные эмоции. О поведении живого воплощения будущего года — эти истории.

«Бодливый» характер

Бодливы, склонны к путешествиям и всё понимают, как собаки. Таковы молодые бычки. Этим летом юный Цезарь, взяв в напарницы молоденькую тёлку Зорьку, сбежал с пастбища в лес. В итоге хозяину, которого сопровождала взрослая корова Чернуха, пришлось искать сладкую парочку несколько часов, продираясь через овраги и бурелом.

— А я их кричу, корова бежит за мной. Еле отыскали беглецов. Но потом Цезарь опять удрал к сельской церкви, — описывает склонного к поиску приключений питомцу фермер. — А один раз я в этого шалопая чуть поленом не запустил: он всё время упрямился, после прогулки в сарай не заходил. Вся скотина там, а он на пороге как вкопанный. Уж я и яблоками его заманивал, и силком заставлял. Ни в какую! Потом перевоспитался.

Телята обоих полов рождаются без рогов, они появляются у животных в возрасте двух месяцев.

Рога у быков растут долго — до трёх лет. Но до этого они своими маленькими рожками так и норовят боднуть кого-нибудь при удобном случае. А ещё у бычков раннее половое созревание. Уже с трёх месяцев они прыгают на всё, что движется. Таковы инстинкты. Так что люди, упорно верящие в восточные гороскопы, могут полагать, что и в плане сексуальном их ожидает очень насыщенный год. Эффект плацебо никто не отменял.

Цена быка

Рогатый скот фермер из села Александрово Судогодского района заводит каждый год. Коровы производят молоко и дают приплод, но чаще телочек. Поэтому месячных бычков, как правило, приходится покупать. Их средняя цена — 15-16 тысяч рублей. Вячеслав советует покупать бычков не в больших хозяйствах, а у частников. Потому что крупные коммерсанты на продажу зачастую пускают хилую скотину, а крепенькую оставляют себе. Каждый год фермер просматривает сайты объявлений и едет знакомиться с рогатым товаром. В первую очередь обращает внимание на резвость животного, чтобы тот уже скакал, проявлял активность, а не стоял грустно в стойле.

Телячьи нежности

Коровы и бычки остро чувствуют родство. Цезарь всё лето, пока пасся, ни на шаг не отходил от коровы. А бурёнка его причесывала своим шершавым языком. В печальный момент, когда бычков уводят на забой, коров приходится отвлекать всеми способами. Те, словно предчувствуя беду, начинают тосковать по телятам, пусть даже не родным, и громко мычать.

Чернуха должна в Новый год отелиться. Кто будет — неизвестно. УЗИ скотине на маленькой ферме не делают.

Бычки, как и все домашние животные, любят ласку и уход. Вячеслав свою скотину вычесывает специальной щеткой, гладит, разговаривает с ней дружелюбно. И конечно, кормит по часам — сеном, комбикормом и водой. Три раза в день по полведра. Образующегося навоза хватает на свой огород и на соседский.