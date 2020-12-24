Брошенные жёны нашли приют в доме купца Лосева

Пустые глазницы окошек. Оголенный кирпичный остов. Оборванные жилы проводов. И тишина, которую лишь изредка разрывают торопливые гудки поездов да крики ворон. А в остальном жизнь как будто остановилась. И это в самом сердце Владимира! Поднимаешь глаза — вот он, Успенский собор! Всего 150 метров по небольшой лесенке вверх… Когда-то это место было другим. Не респектабельным, но шумным. Здесь жили вдовы и брошенные жёны с детьми. А буквально недавно это была альма-матер студентов-юристов.

В 1990-х здесь обитали студенты одного из самых престижных факультетов педуниверситета — юридического. Но в 2008 году юрфак сгорел. И нынешнее состояние здания — последствия того пожара.

Большинство туристов здание с зияющими окнами может увидеть разве что со смотровой площадки рядом с древними соборами. Это неприятно, но, в конце концов, заклязьменские дали, река, железная дорога и частные домики привлекают куда большее внимание. Однако дело не только в туристах — дело в нас самих, жителях Владимира. Больно видеть такое запущение, да ещё в исторической зоне города.

Это пример не самого бережного отношения к родной истории. Причина которого, возможно, кроется в незнании этой истории. Сегодня «Призыв» напомнит «биографию» старого дома, влачащего ныне столь жалкое существование.

Перенесемся на 100 с небольшим лет назад. В начало XX века.

Тогда в здании из добротного кирпича обитал принципиально другой контингент: вдовы, брошенные жены с детьми, находящиеся в отчаянном положении. Иными словами, представители социального дна, самые незащищенные слои населения дореволюционной России.

И вот как раз в доме дешевых квартир (а это и есть тот самый дом) купца и предпринимателя Александра Лукича Лосева их размещали бесплатно. С одним условием: вести себя надо было благопристойно. То есть без шумных гулянок, кошек/собак и керосинок. В лучших традициях образцовых студенческих общежитий.

Новый выпуск программы «Точка на карте» расскажет о добрых делах купца Александра Лукича Лосева, скромного человека и истинного христианина, который оставил в нашем городе добрую память о себе. Речь пойдет о трех, самых значимых социальных объектах, создание и работу которых Лосев контролировал лично. Это училище для слепых, ясли и дом дешевых квартир. Рассказывает народный экскурсовод Татьяна Лысова. Смотрите видео.

Тайм-коды программы:

0:22 — кто такой Александр Лосев;

0:39 — какие здания появились во Владимире благодаря Александру Лукичу;

1:30 — училище для слепых и шатровый купол церкви, встроенной в здание;

1:55 — кого и чему учили в училище для слепых;

2:07 — при чем тут немецкий педагог Фридрих Фребель;

4:17 — сколько было потрачено на устройство училища;

4:43 — дневной приют «Ясли» на Троицком валу и роль в его появлении владимирских дам;

5:41 — какого возраста брали детей и из каких семей;

6:19 — как кормили в детском саду дореволюционной России, чему обучали;

6:49 — дом дешевых квартир на Годовой горе;

7:00 -ночлежка, техникум, юрфак;

7:26 — кому бесплатно предоставляли жилье и при каких условиях;

7:59 — не шуметь, животных не держать, мусор из окон не бросать;

8:50 — детсад для малышей постояльцев;

7:20 — восстановят ли историческое здание, пострадавшее от пожара.

Купец и добропорядочный христианин

Владелец Собинской мануфактуры из побуждений истинно христианской скромности тщательно скрывал свою обширную благотворительную деятельность. Мало кто из жителей губернского Владимира знал, что он пожертвовал солидные суммы на постройку реального училища, родильного приюта, богадельни и исторического музея. А училище для слепых, ясли и дом дешевых квартир существовали только благодаря Александру Лукичу. Вот о них мы и поговорим сегодня подробнее.

Училище для слепых в Стрелецкой слободе

В 1900 году в Стрелецкой слободе была закончена постройка училища для слепых детей. Сооружено оно было по проекту архитектора городской управы Михаила Кнопфа. Главным украшением училища стал шатровый купол церкви великомученика и целителя Пантелеимона, размещенной в центральной части здания. Особую декоративность зданию придавала оригинальная полосатая побелка.

Все материальные заботы об этом учреждении взял на себя Александр Лукич Лосев. Им было внесено:

5000 рублей на покупку места под училище;

24 000 рублей на постройку его церкви;

8000 рублей на приют для слепых женщин, организованный при училище.

Новое здание было рассчитано на 40 человек воспитанников — по 20 обоего пола. Их учили читать специальными шрифтами для слепых, в частности рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В училище практиковали передовую методику немецкого педагога Фридриха Фребеля, целью которой было развитие у детей пространственных представлений, восприятия формы, величины отдельных предметов.

Под руководством учительницы в приюте дети занимались вышиванием, плетением по клеёнчатой сетке, лепкой.

В 1903 году на средства Лосева оборудована кухня, благоустроен двор, перед зданием училища посажены кусты сирени и акации, куплены кровати, одеяла, одежда, учебные пособия. Причем сумма всех затрат осталась неизвестной, так как деньги платились лично Лосевым.

В 1904 году благодаря все тому же Александру Лукичу Лосеву училище слепых было снабжено материалом для корзинной мастерской, приобретено 11 музыкальных инструментов для духового оркестра, устроена площадка для детских игр и на ней кегельбан, перестроена баня, произведен внутренний ремонт. Учителя получали жалованье, а вот местные врачи оказывали детям медицинскую помощь бесплатно.

В 1905 году на средства Лосева выстроен новый двухэтажный каменный дом для слепых девочек и женщин на 40 человек, произведен капитальный внутренний ремонт в училищном здании, устроена и отделана квартира для заведующего училищем, закуплены лекарства, внесено 5000 рублей на пять стипендий в училище и богадельне.

В октябре 1905 года в училище находились без всякой платы за воспитание и обучение 20 мальчиков и 6 девочек, а в богадельне призревались 6 слепых женщин.

3 апреля 1906 года император Николай II утвердил ходатайство владимирской городской думы о присвоении Александру Лосеву звания почетного гражданина г. Владимира «ввиду весьма важнейших заслуг в деле устройства и содержания в г. Владимире училища слепых и богадельни».

К 1911 году затраты Лосева на училище и богадельню для слепых составили 137 262 рубля. В мае 1917-го Лосев пожертвовал на училище и богадельню 310 000 рублей в качестве «неприкосновенного капитала учреждения и 14 000 рублей на покрытие текущих расходов, вызванных современной дороговизной».

Первые ясли Владимира на Троицком валу

В 1904 году кружок дам города Владимира обращается к губернатору с прошением разрешить им открыть первые ясли для детей дошкольного возраста, чтобы помочь семьям, лишенным их отцов-кормильцев из-за затянувшейся и кровопролитной войны с Японией. Строительство нового здания на Троицком валу не состоялось, если бы на помощь не пришел Александр Лукич Лосев, пожертвовавший на это 8000 рублей.

Здание детских яслей на нынешней улице Комсомольской, дом 3, было построено в 1910 году по проекту владимирского архитектора Сергея Жарова.

Известно, что в 1914 году дневной приют «Ясли» и «Детский сад» посетили 116 детей из 72 семейств, живущих поденным трудом или находящихся в крайне бедственном положении.

Все дети во время пребывания в «Яслях» подразделялись на три группы: первая – от 6-недельного возраста до 2 лет, вторая – от 2 до 5 лет, третья, или «Детский сад», — от 5 до 8 лет.

Работали ясли с 9 часов утра.

Дети получали там в соответствии с возрастом молоко, чай с белым хлебом и дважды в день горячую пищу.

Благодаря поступающим пожертвованиям они снабжались одеждой и обувью.

Специально приглашенная учительница занималась со старшей группой начатками грамоты, обучала их хоровому пению, молитвам, рукоделию.

В пять часов вечера после ужина старшие сами уходили домой, а за грудными и ползунами заходили матери.

Дом дешевых квартир на Годовой горе

Лебединой песней Лосева в его благотворительной деятельности стало строительство 3-этажного здания для «Дома дешевых квартир» на улице Годова Гора. Дом был построен в 1915 году на месте ночлежки и сохранился до сегодняшнего дня в несколько измененном виде — надстроен четвертый этаж. Здесь находился до 1989 года химико-механический колледж.

Дом передавался городу с небольшим условием: он носил имя Луки Васильевича и Пелагеи Ивановны Лосевых, Матвея Васильевича и Евдокии Степановны Лосевых и ежегодно в день его открытия, 8 марта, совершалось поминовение родителей и родных Лосева.

Бесплатные и дешевые квартиры в этом доме предоставлялись нуждающимся вдовам с детьми и брошенным мужьями женам с детьми, русским подданным христианского вероисповедания всех сословий, прожившим во Владимире не менее двух лет и известных своей порядочностью.

Здесь было 47 комнат, две из них отвели заведующей домом, 29 — для бесплатных квартирантов, остальные 16 комнат оплачивались от 3 до 5 рублей в месяц.

Жизнь в доме дешевых квартир регламентировалась строгими правилами:

пение, музыка, а также занятия, сопровождаемые шумом и стуком, допускались от 8 часов утра до 10 часов вечера;

воспрещалось пользоваться в квартире спиртовыми, бензиновыми и другими приборами;

держать собак, кошек, птиц и вообще всяких животных;

что-либо выбрасывать из окон и производить чистку одежды в коридорах;

посещение квартирантов гостями ограничивалось временем до 10 часов вечера;

поддержание чистоты на лестницах, кухне, коридорах возлагалось на квартирантов.

Во дворе дома дешевых квартир находился двухэтажный детский сад для занятий с детьми летом и зимой.

Игрушки, куклы, игры приобретались в Москве. В зале Дома дешевых квартир располагалась школа рукоделия, где дети обучались ремеслам, огородничеству и садоводству.

Многие здания, построенные на средства Александра Лосева, до сих пор нам служат верой и правдой. В училище для слепых на Стрелецкой улице расположилась школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Приют «Ясли» занимает межшкольный учебный комбинат. А вот дому дешевых квартир не повезло. 1 апреля 2018 года в пустующем корпусе бывшего юрфака произошел пожар. Почти два года администрация города Владимира безуспешно пыталась его продать. Наконец-то 27 октября этого года его приобрело владимирское ООО «Инвестиционно-финансовая компания», предложившее на торгах 12,1 миллиона рублей. Надеемся, что историческое здание в центре города скоро будет восстановлено и станет еще одним памятником благотворительной деятельности Александра Лукича Лосева.