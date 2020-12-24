Британский мутант коронавируса до Владимира не добрался

Роспотребнадзор не обнаружил на территории Владимирской области мутацию коронавируса, которая наделала шума в Великобритании. Об этом на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации, заявила пресс-секретарь ведомства. По словам Марины Колтуновой, биологические материалы из нашего региона были исследованы в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». И новый британский штамм ковида зафиксирован не был.

— Как только стало известно о новой мутации коронавируса, в центр «Вектор» были отправлены 5 тысяч биологических материалов со всей России, в том числе и из Владимирской области. Британский штамм среди них не был обнаружен, — отметила Марина Колтунова.

О том, что более заразный штамм коронавируса не добрался до нашей страны, пару дней назад заявила и глава федерального Роспотребнадзора. Об этом она рассказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Как отметила Анна Попова, всего в России на данный момент обнаружено 1424 мутации, но ни одна из них не связана с изменением свойств вируса.

Биологические образцы из Владимирской области исследованы в центре «Вектор».

Обнадеживают и слова руководителя Роспотребнадзора об использовании против британской мутации разработанных в России вакцин. По словам Анны Поповой, препараты должны быть эффективны.

— Мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института им. Гамалеи и вчерашнее же подтверждение института «Вектор» свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация никоим образом не окажет влияния. Вакцины остаются эффективными, — приводит слова Анны Поповой «Интерфакс».

В ближайшей перспективе, по словам Анны Поповой, в России будут разработаны специальные тест-системы, которые будут выявлять именно мутирующий вариант вируса. Задача такая поставлена. Кроме того, Роспотребнадзор запросил новый вариант штамма по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напрямую из Великобритании.

Пока же границу с туманным Альбионом закрыли десятки стран. Там накануне Нового года застряли тысячи людей. Не исключено, что среди них могут быть и жители Владимирской области. С полок магазинов, если верить сообщениям, люди сметают товары первой необходимости. Подобный ажиотаж наблюдался и во Владимирской области накануне первого локдауна весной.