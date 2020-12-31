Больных коронавирусом обещают обеспечить лекарствами в январе

Бесплатные лекарства от коронавируса пользуются огромным спросом среди пациентов. Первая партия препаратов, закупленная для Владимирской области ещё в ноябре на федеральные средства в 51 миллион рублей, уже израсходована. Запас был рассчитан на 2 месяца, а ушел за 4 недели, говорят в департаменте здравоохранения. Поэтому перед Новым годом областные чиновники решили основательно запастись необходимыми препаратами.

Второй федеральный транш на лекарства – 28 миллионов рублей. Но его хватит лишь на обеспечение 3,5 тысячи пациентов. А требуется в два раза больше. На январь скомплектованы препараты для лечения около 7 тысяч пациентов.

Эффективная схема лечения от ковида стоит порядка 9-11 тысяч рублей на одного пациента.

Всего на первый месяц 2021 года на лекарственное обеспечение выделено 218 миллионов рублей. Эти средства предназначены для лечения пациентов как амбулаторно, так и в стационарных условиях, также впрок закуплены СИЗы.

— Амбулаторная служба должна иметь этот инструмент для лечения пациентов на дому для того, чтобы они получали качественную терапию. И мы надеемся, что при своевременном лечении течение болезни будет протекать более мягко. И состояние пациентов не будет ухудшаться, и они не будут попадать в наши стационары, — говорит директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Напомним, что выдавать бесплатные лекарства может только лечащий врач. От пациента не потребуют положительный мазок на коронавирус. Для терапевта в первую очередь важна клиническая картина.

— Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда пациент обращается к доктору, когда у него уже матовые стекла на КТ появляются. Поэтому даже без результатов ПЦР врач ему может назначить эти лекарства, — говорят в облздраве.

Новая партия закупленных лекарств уже поступила в медучреждения области. Руководство департамента призывает врачей не жалеть бесплатные лекарства для пациентов, «они не должны лежать на полках», предупреждает Елена Утемова.