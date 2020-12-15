Больная астмой женщина почти год не получает льготные лекарства

Жительнице Коврова Ольге Николаевне 63 года. Половину своей жизни она страдает от бронхиальной астмы. Женщина инвалид 2-ой группы, региональный льготник. Все положенные лекарства ей выписывает участковый врач. С рецептами пенсионерка отправляется в аптеку, где ей ничего не выдают. И так уже год. Поэтому, чтобы выжить, Ольге Николаевне приходится каждый месяц тратить по 5 тысяч рублей на покупку жизненно необходимых лекарств.

— Как ни позвоню или приду в аптеку, у них один ответ — нет лекарств. И сказали, до конца года точно не будет. Один раз в марте мне выдали бесплатный ингалятор с лекарством — «Спирива Респимат». А он мне нужен каждый месяц, — переживает пенсионерка. — И ещё лекарства докупаю для обычных небулайзеров, чтобы зимой было легче дышать. В аптеке сказали, что в следующем году рецепты с бланками 2020 года отоваривать не будут, это значит, мне надо опять идти стоять в очередях, потом с рецептами вновь ехать в аптеку, которая в другом конце города. А там могут вновь найти причину для отказа.

Каждый месяц астматик вынуждена покупать ингаляторы за свой счет.

Один ингалятор на 30 доз стоит порядка 2,5 тысяч рублей. Без него, говорит пациентка, она просто не выживет (препарат рассчитан на гормонально зависимых пациентов). Кроме того, нужны дополнительные лекарства для ингаляции (Пульмикорт и Будесонид), а это ещё 2,5 тысячи. В итоге треть пенсии у женщины уходит на лечение, которое по закону должно быть бесплатным.

Инвалидность по бронхиальной астме у Ольги Николаевны с 1987 года. Потом добавились онкология, инсульт… Аптека на проспекте Ленина, где выдают льготные лекарства — одна на весь Ковров, говорит женщина. Там «Призыву» подтвердили, что жизненно необходимого препарата «Спирива» по льготным рецептам уже почти год, как нет. И завоза в следующем году, возможно, не будет. При этом за деньги лекарство можно спокойно купить. Почему же медики его выписывают инвалидам? В аптеке на это ответили, что все вопросы — к больничному руководству.

— Мы, отпускаем то, что прописано в рецепте. «Спиривы» по льготным рецептам давно не выдаем. Аналогов по замене «Спиривы» нет. Возможно, больной стоит выписать другой препарат, но это должен решить лечащий врач, — подчеркнул ковровский фармацевт.

По проблеме лекарственного обеспечения льготников в Коврове «Призыв» отправил запрос в областной департамент здравоохранения. Ранее «Призыв» сообщал, что льготного лечения никак не может дождаться пенсионерка из Владимира, страдающая сильными болями от остеопороза.