Более 4000 пациентов с коронавирусом получили бесплатные лекарства

Во Владимирской области 4200 пациентов с коронавирусной инфекцией получили бесплатные лекарственные препараты. До конца этого года регион получит дополнительные средства на закупку препаратов на январь. Федеральный бюджет выделит еще 28 миллионов рублей. Ранее на эти цели область получила 51 миллион рублей.

— За тот короткий временной промежуток, который у нас остается, мы должны провести работу, чтобы наши поликлинические организации были обеспечены лекарственными препаратами, — заявила в ходе еженедельного брифинга директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

В список препаратов для лечения амбулаторных пациентов с признаками коронавирусной инфекции входят как противовирусные, так и антибиотики с антикоагулянтами. Выдача бесплатных лекарств четко регламентирована. Хотя они и выдаются без подтвержденного теста ПЦР, врач должен быть уверен, что у пациента есть явные признаки данного заболевания: температура, одышка, аносмия (потеря обоняния). Медикаменты, как правило, терапевты развозят по домам либо выдают их уже на приеме в поликлинике.

Бесплатные лекарства лечащимся на дому пациентам начали раздавать 20 ноября.

Пациенты, не получившие положенные препараты, могут пожаловаться по телефону 8 (4922) 32-71-25. Это «горячая линия», которую запустила прокуратура. Проблемы с выдачей бесплатных лекарств не единичны, причем сталкиваются с ними не только больные ковидом. Ранее «Призыв» сообщал, что положенные медикаменты отказались выдавать детям и беременным женщинам.