Более 3,7 тысячи жителей Владимирской области заразились коронавирусом за месяц

Эпидемиологическая ситуация во Владимирской области остается тревожной. За месяц в регионе коронавирусом заразились 3770 человек, в том числе 138 за минувшие сутки. Больше всего новых заболевших вновь во Владимире – 33 случая. Затем следуют Муромский и Гусь-Хрустальный районы, там 16 и 14 новых инфицированных соответственно. 9 человек заболели в Александровском районе, 8 — в Юрьев-Польском. По 7 положительных тестов получили жители Суздальского, Киржачского и Камешковского районов, по 6 — Собинского, Ковровского, Гороховецкого и Кольчугинского. 5 новых случаев подтверждены в Вязниковском районе, по 3 – в Меленковском и Селивановском районах. Меньше всего заболевших в городе Радужном – 2 случая.

Общее число заболевших коронавирусом составило 13 377 человек.

Печальную статистику по COVID-19 пополнили еще 5 летальных исходов. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, уже 324 жителя региона.

При этом динамика по выздоровевшим по-прежнему позитивная. За сутки больничный закрыли сразу 243 человека. Это рекорд за весь период пандемии.

На этом фоне снизилось число активных носителей вируса. На данный момент в области ковидом инфицирован 1641 человек. Накануне цифра была выше – 1751. По данным на 30 ноября, в больницах региона действуют 1556 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1366 из них заняты, это 88% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Кольчугино остались без инфекционного отделения. Здание находится в аварийном состоянии, поэтому его закрыли ещё в прошлом году.